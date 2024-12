Valtteri Bottas trotzig: «Nicht letzter Grand Prix»

​Valtteri Bottas wird die Formel-1-WM 2024 wohl als Zweitletzter beenden. Das ist für einen zehnfachen GP-Sieger unwürdig. Er ist ohnehin der Ansicht: «Abu Dhabi ist nicht mein letzter Grand Prix.»

Für 2025 war bei Sauber/Audi kein Platz mehr: Valtteri Bottas und Guanyu Zhou bestreiten in Abu Dhabi ihren vorderhand letzten Grand Prix, in der kommenden Saison fährt für den Schweizer Rennstall das Duo Nico Hülkenberg/Gabriel Bortoleto.

Valtteri Bottas wird bald in den Schoss von Mercedes zurückkehren, wo er seine grössten Erfolge erzielt hat. In Diensten von Sauber wird der 35-Jährige mit grosser Wahrscheinlichkeit WM-Zweitletzter (nur der bei Williams ausrangierte Logan Sargeant muss eine noch schwächere Bilanz vorweisen).

Das ist für einen Piloten unwürdig, der 245 Grands Prix bestritten hat, zehn davon gewann, 20 Mal auf der Pole-Position stand und 19 beste Rennrunden zeigte. Bottas wurde 2019 und 2020 WM-Zweiter hinter Lewis Hamilton. Natürlich hat ein solcher Fahrer nicht einfach vergessen, wie man einen Rennwagen fährt.

Bottas im Fahrerlager des Yas Marina Circuit: «So langsam sickert bei mir ein, dass ich mich dem Ende nähere – fürs Erste.» Denn Valtteri fügt trotzig hinzu: «Aber war sagt eigentlich, dass dies mein letzter Grand Prix sein soll? Ich glaube, das ist er nicht.»



Valtteri hat längst zugegeben, dass er mit Mercedes verhandelt, um dort 2025 Reservist von George Russell und Kimi Antonelli zu werden. Als Nachfolger von Mick Schumacher.



Bottas: «Ich bin nicht in Eile. Wir haben vereinbart, dass wir uns in Ruhe nach dem WM-Finale unterhalten. Die vergangenen Wochen waren mit all diesen Rennen in dichter Folge sehr intensiv. Das gegenseitige Interesse ist klar, also haben wir keinen Druck zusammenzufinden.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0