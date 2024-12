Hülkenberg zu Verstappen-Strafe: «Verstehe es nicht»

Nico Hülkenberg hat kein Verständnis für die Startplatz-Strafe, die Max Verstappen in Katar kassiert hat

Max Verstappen hat mit seinen klaren Worten nach der Qualifying-Strafe in Katar auch im Fahrerlager von Abu Dhabi für Gesprächsstoff gesorgt. Nicht nur der Red Bull Racing-Star versteht nicht, warum er bestraft wurde.

Das zweitletzte Kräftemessen in Katar entschied Max Verstappen für sich – obwohl der Niederländer die am Samstag eroberte Pole zum GP durch eine zweifelhafte Strafe wieder verloren hatte.

Die Wut über die Rückversetzung um eine Position und vor allem über das Verhalten von George Russell, der vor den Rennkommissaren für die Bestrafung des Red Bull Racing-Stars plädiert und auch davon profitiert hatte, nutzte der vierfache Weltmeister, um sich im Rennen an die Spitze zu setzen.

Die Führung gab der 27-Jährige bis ins Ziel nicht mehr ab, aber auch der 63. GP-Sieg seiner Karriere änderte seine Haltung zu den Ereignissen am Samstag nach dem Abschlusstraining nicht, wie er im Fahrerlager von Abu Dhabi betonte. Mit seinem Unverständnis ist Verstappen auch nicht alleine.

So erklärte etwa auch Nico Hülkenberg, dass er das Urteil der Regelhüter nicht nachvollziehen kann. Auf die entsprechende Frage sagte der Deutsche: «Ich verstehe das auch nicht. Wie Max schon erklärt hat, haben die Fahrer am Ende des Qualifyings in Katar ganz unterschiedliche Programme abgespult, da war alles Mögliche los.»

«Da kann es schnell passieren, dass man sich in die Quere kommt. Aber das wissen wir Fahrer auch, und deshalb kalkulieren wir das ein und lassen etwas Abstand zum Vordermann. Deshalb verstehe ich nicht, warum Max da eine Strafe kassiert hat», ergänzt der Haas-Pilot, der nach der Saison zum Sauber-Team wechselt.

Verstappen hatte zuvor schon mehrmals erklärt, dass er im Schleichgang unterwegs war, um die Fahrer vor sich bei ihren Vorbereitungsrunden nicht zu stören. Dass er auf der Ideallinie blieb, lag daran, dass er sich die Reifen auf der dreckigen Spur nicht ruinieren wollte – auch die anderen Piloten vor ihm taten das. Und Russell war auch nicht auf einer schnellen Runde unterwegs.

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0