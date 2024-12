Verstappen und Russell: Schlagabtausch in Abu Dhabi

Der Streit zwischen Max Verstappen und George Russell ist das Gesprächsthema Nummer 1 im Fahrerlager von Abu Dhabi. Beide GP-Stars finden klare Worte für den Gegner. Ein Ende des Zwistes ist nicht in Sicht.

Streit im Fahrerlager von Abu Dhabi: Nach der Startplatz-Strafe, die Max Verstappen in Katar kassiert hat, herrscht dicke Luft zwischen dem vierfachen Weltmeister und dem Mercedes-Piloten George Russell. Ausgelöst wurde der Zwist durch eine Szene, die sich im Qualifying zum Katar-GP ereignet hat. Verstappen und Russell waren auf einer langsamen Runde unterwegs, als der Mercedes-Pilot hinter dem Red Bull Racing-Star angebraust kam und auf den Randsteinen auswich.

Die Regelhüter Garry Connelly, Matthieu Remmerie, Derek Warwick und Amro Al-Hamad zitierten beide Fahrer zu sich – und brummten nach der Anhörung Verstappen eine Strafversetzung um eine Position auf. Der Niederländer zeigte wenig Verständnis für das Urteil und das Verhalten des Briten vor den Rennkommissaren.

Und er machte aus seiner Wut auch kein Geheimnis. Mit klaren Worten reagierte er auf das Verhalten von Russell vor den Rennkommissaren. Er warf dem Mercedes-Piloten vor, hinter verschlossenen Türen ein ganz anderes Gesicht als vor den Kameras gezeigt zu haben. Und er hielt unmissverständlich fest: «Ich habe jeglichen Respekt vor ihm verloren.»

Russell reagierte beleidigt auf die Worte des vierfachen Champions und stellte seinerseits den Charakter des Red Bull Racing-Piloten in Frage. Verstappen habe ihm nach dem Besuch bei den Rennkommissaren gedroht, ihn im Rennen in die Wand zu drücken. Und er ätzte, dass Verstappen schon seit Jahren «Leute» einschüchtere und er das nicht mit sich machen lasse. Dabei verwies er auf die 2021er-Rennen in Jeddah und Brasilien und erklärte: «Wann immer etwas gegen ihn lief, teilte er aus.»

Verstappen hält wenig von den Worten des 26-Jährigen. Als er in seiner Medienrunde für die niederländischen Journalisten über die Aussagen von Russell informiert wurde, sagte er zum Vorwurf, er sei ein «Bully», der andere Fahrer tyrannisiere: «Ja, und er ist einer, der dir in den Rücken fällt. Dass er all diese Dinge abspricht zeigt, er ist ein Verlierer. Er lügt und fügt alles Mögliche zusammen, was nicht stimmt.»

«Ich habe nur meine Meinung zu seinem Verhalten bei den Stewards gesagt. Das war eindeutig nicht nach seinem Geschmack. Das was er über 2021 gesagt hat, ist genau, wie er es vor den Regelhütern gemacht hat. Er unterstellt alles Mögliche, und das macht keinen Sinn», ärgerte sich der 63-fache GP-Sieger. Als ihm gesagt wurde, dass Russell Tränen in den Augen hatte, als er darüber sprach, erklärte er grinsend: «So dramatisch war es letzte Woche bei den Rennkommissaren nicht. Vielleicht wird es das nächste Mal so sein. Dann werde ich ihm Taschentücher mitbringen.»

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0