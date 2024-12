Max Verstappen über Russell: «Das war inakzeptabel!»

Formel-1-Champion Max Verstappen fand schon in Katar klare Worte für das Verhalten von George Russell nach dem Qualifying zum GP. Der Red Bull Racing-Star bleibt bei seiner Meinung: «Für mich war das inakzeptabel.»

Der Streit entfachte sich wegen einer Szene im Qualifying zum Katar-GP, die sich schon einige Male ereignet hat, aber nie zuvor eine Strafe nach sich gezogen hatte: Max Verstappen war im Schleichgang unterwegs, als George Russell angebraust kam. Auch der Mercedes-Pilot war nicht auf einer schnellen Runde, fuhr aber mit viel Speed heran und wich über die Randsteine aus.

Verstappen begründete seine Schleichfahrt mit der Tatsache, dass er die Fahrer vor ihm bei ihrer Vorbereitung auf den letzten Versuch nicht stören wollte. Dennoch brummten ihm die Regelhüter eine Strafversetzung um eine Startposition auf. Damit verlor der Red Bull Racing-Star die Pole ausgerechnet an George Russell, der vor den Kameras eine ganz andere Geschichte erzählte als im Raum der Regelhüter.

Für Verstappen war dieses Verhalten unverzeihlich, und der vierfache Champion brachte diese Meinung auch gewohnt unverblümt zum Ausdruck. In Abu Dhabi wurde er vor dem Start des Rennwochenendes auf seine Kritik an seinem Gegner angesprochen. Und er betonte: «Ich bereue gar nichts, denn ich habe alles, was ich gesagt habe, auch so gemeint.»

«Da hat sich nichts dran geändert. Wenn ich es nochmals sagen müsste, würde ich wahrscheinlich noch mehr sagen, da ich nun weiss, wie das Rennen ausgegangen ist», fügte Verstappen, der den GP in Katar für sich entschieden hat, an. «Ich kann es immer noch nicht glauben, dass sich jemand bei den Stewards so benimmt. Das ist inakzeptabel, denn wir alle sind Rennfahrer, und wir haben viel Respekt für einander. Wir treiben zusammen Sport und reisen zusammen. Und natürlich gibt es Momente, in denen man sich in die Quere kommt und nicht glücklich ist. Aber in meiner ganzen Karriere habe ich das nicht erlebt, was im Büro der Rennkommissare in Katar passiert ist. Für mich ist das wirklich inakzeptabel.»

Dass Russell als einer der Präsidenten der GP-Fahrervereinigung GPDA die Meinung der Piloten vertritt, habe nichts damit zu tun, betonte der 63-fache GP-Sieger. «Ich habe einfach noch nie jemanden erlebt, der so aktiv versucht, einem anderen Fahrer eine Strafe aufzudrücken. Zu lügen über das, was ich tat und warum ich es tat. Und das hat sie klar beeinflusst. Es war schockierend, was da abging.»

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0