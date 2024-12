Lewis Hamilton (5.): «Es liegt noch Arbeit vor uns»

Mercedes-Star Lewis Hamilton drehte im 1. Training in Abu Dhabi die drittschnellste Runde und schloss den Tag als Fünftschnellster ab. Der siebenfache Weltmeister gesteht: «Ich versuche, meine Emotionen zu kontrollien.»

Bereits am Donnerstag war Lewis Hamilton sehr emotional, als er in der FIA-Pressekonferenz über sein letztes Rennwochenende als Mercedes-Fahrer sprach. Der siebenfache Weltmeister, der im nächsten Jahr für das Ferrari-Team auf Punktejagd gehen wird, versuchte auch am Trainingsfreitag «jeden Moment zu geniessen», wie er vor laufender Kamera erklärte.

Der 39-Jährige betonte: «Ich versuche einfach, meine Emotionen so gut wie möglich zu kontrollieren.» Und er schwärmte: «Ich habe alles sehr genossen, von der Ankunft an der Strecke bis zum Treffen mit den Ingenieuren bis hin zur Vorbereitung und dem Einsteigen ins Auto.»

«Der ganze Tag war ein Vergnügen, das Fahren, die Arbeit mit den Jungs in der Box und die Zusammenarbeit mit den Ingenieuren», fuhr Hamilton fort. Gleichzeitig erklärte er: «Es liegt noch Arbeit vor uns. Die McLaren-Jungs sind immer noch sehr schnell, genauso wie Ferrari. Aber wir sind bei der Musik, trotzdem muss ich noch etwas Zeit finden.»

Vor allem auf einer schnellen Runde müsse er sich noch verbessern, präzisierte der 105-fache GP-Sieger: «Wir sind im Renntrimm näher an McLaren dran, aber für die Zeitenjagd im Qualifying muss ich noch nachlegen. Es ist immer schwer einzuschätzen, aber unser Renntempo hat heute bei den Longruns nicht schlecht ausgesehen.»

2. Training, Abu Dhabi

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,517 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,751

03. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:23,979

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,099

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,119

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,201

07. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:24,230

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,235

09. Alex Albon (T), Williams, 1:24,269

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:24,497

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:24,503

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,517

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:24,534

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,555

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:24,557

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,574

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24,598

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,686

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,961

20. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:25,265





1. Training, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,321 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,542

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,806

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:25,165

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,333

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,373

07. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:25,382

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:25,444

09. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25,471

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,483

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:25,504

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:25,563

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:25,611

14. Rio Hirakawa (J), McLaren, 1:25,874

15. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, 1:25,877

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:25,921

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:26,121

18. Arthur Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,179

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:26,304

20. Luke Browning (GB), Williams, 1:26,519