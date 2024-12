Abu Dhabi: Nico Hülkenberg sensationell auf Platz 3

​Bärenstarke Vorstellung von Nico Hülkenberg mit seinem Haas-Rennwagen: drittschnellste Zeit im zweiten Training zum Abu Dhabi-GP. Der Deutsche sagt: «Das Auto lag von der ersten Runde an prima.»

Alpine, Haas und die Racing Bulls balgen sich um den sechsten Platz im Konstrukteurs-Pokal. Die Franzosen stehen bei 59 Punkten, Haas kommt auf 54, die Bulls haben die schwierigste Aufgabe, denn sie kommen auf gegenwärtig 46 Zähler.

Sechster oder Achter, das macht einen Unterschied von fast dreissig Millionen Dollar an Preisgeld aus. Entsprechend legen sie die Teams ins Zeug.

Die beiden Haas-Routiniers Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen hatten sich am Donnerstag zuversichtlich geäussert, was den Speed ihres Rennwagens auf dem Yas Marina Circuit angeht. Und am Freitag liessen der Deutsche und der Däne Taten folgen – Nico sensationell auf Platz 3, Magnussen auf Rang 7.

Der 37-jährige Hülkenberg stuft seine Leistung so ein: «Das war ein grundsolider Freitag. Von der ersten Runde an hat sich der Wagen sehr gut angefühlt, das ist der bestmögliche Start ins Wochenende.»



«Nun müssen wir den Wagen in diesem Arbeitsfenster bewahren und an Details feilen, um die Abstimmung zu optimieren. Auf den dritten Platz gebe ich nicht viel, weil einige sehr schnelle Fahrer das eine oder andere Problem hatten. Es ist so knifflig wie immer, es in die Top-Ten zu schaffen, aber ich glaube, wir können hier einen guten Job machen.»





2. Training, Abu Dhabi

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,517 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,751

03. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:23,979

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,099

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,119

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,201

07. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:24,230

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,235

09. Alex Albon (T), Williams, 1:24,269

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:24,497

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:24,503

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,517

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:24,534

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,555

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:24,557

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,574

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24,598

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,686

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,961

20. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:25,265







1. Training, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,321 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,542

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,806

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:25,165

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,333

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,373

07. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:25,382

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:25,444

09. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25,471

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,483

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:25,504

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:25,563

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:25,611

14. Rio Hirakawa (J), McLaren, 1:25,874

15. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, 1:25,877

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:25,921

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:26,121

18. Arthur Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,179

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:26,304

20. Luke Browning (GB), Williams, 1:26,519