Max Verstappen: «Du kannst nicht mit jedem reden»

Max Verstappen sprach nach dem Qualifying in Abu Dhabi über das Abendessen der GP-Stars, die Sitzung der GP-Fahrervereinigung, seine anstehende Vaterschaft und seine Leistung im letzten Abschlusstraining des Jahres.

Formel-1-Champion Max Verstappen beendete das Qualifying in Abu Dhabi auf dem fünften Platz. Der Niederländer belegte nach dem ersten Q3-Versuch noch den ersten Platz, wurde am Ende aber durchgereicht. Vor ihm klassierten sich Lando Norris, Oscar Piastri, Carlos Sainz und Nico Hülkenberg. Dass es am Ende nur für die dritte Startreihe reichte, überraschte ihn nicht.

Der Red Bull Racing-Star sagte: «Ich wusste, dass es knifflig wird, als ich die Wand auf mich zukommen sah. Da war klar, dass es keine allzu schnelle Runde war. Ich denke, wir haben es das ganze Wochenende nicht geschafft, das Auto perfekt hinzubekommen. Wir sahen im Q1 und Q2 vielleicht gut aus, aber meistens waren die anderen Jungs auf gebrauchten Reifen unterwegs, als ich die frischen Gummis drauf hatte.»

«Das Auto war in einigen Kurven immer etwas schwierig, da wird es natürlich knifflig, konstant zu sein. Ich kämpfte in mehreren Kurven mit Unter- und Übersteuern. Wir haben schon die richtigen Veränderungen vorgenommen, aber es kommt immer auch aufs Streckenlayout an. Wir sind in den mittelschnellen Ecken und Highspeed-Passagen stark, die langsameren Kurven sind eher unsere Schwäche, und von denen gibt es hier einige. Wir konnten in dieser Hinsicht zwar etwas nachlegen, aber es gibt immer noch einige Dinge, die wir verbessern müssen», ergänzte der 27-Jährige.

Sorgen um die Konkurrenzfähigkeit im nächsten Jahr macht er sich noch keine, betonte Verstappen: «Es ist nicht so schlecht und ich denke, wenn wir unsere Probleme in den Griff bekommen, können wir viel Zeit finden. Das Problem ist, dass sich die Balance in der Kurve verändert, und das macht es knifflig, einen guten Kompromiss zu finden. Wenn wir das aus der Welt schaffen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir ein schnelles Auto haben können.»

Natürlich wurde Verstappen nach seinem Streit mit George Russell auch auf das gemeinsame Abschluss-Abendessen der GP-Stars angesprochen, das sowohl er als auch der Mercedes-Pilot besucht hatten. Der vierfache Champion erklärte: «Wir hatten viel Spass. Natürlich kannst du nicht mit jedem am Tisch reden, aber in meiner Ecke hatten wir eine gute Zeit.»

Auch bei der Sitzung der GP-Fahrervereinigung GPDA tragen sich die beiden Streithähne, die auf dem Gruppenbild nebeneinander in die Kamera lächelten. Die Frage, ob er sich mit dem Briten ausgesprochen habe, verneinte der Niederländer. Und er betonte: «Ich habe nicht wirklich mit ihm geredet, aber ehrlich gesagt, will ich jetzt auch nicht mehr darüber sprechen, denn eigentlich haben wir alles dazu gesagt, was nötig war. Ich freue mich jetzt einfach auf die Winterpause.»

Viel lieber sprach Verstappen über seine anstehende Vaterschaft, die er am Morgen in den sozialen Medien verkündet hatte. Wird sein Kind mal in der Formel 1 um WM-Titel kämpfen? «Das hoffe ich nicht», lautete die Antwort des 63-fachen GP-Siegers. «Wenn er oder sie es machen will und ich Talent erkenne, werde ich das natürlich unterstützen. Aber ich hoffe wirklich, dass das nicht der Fall sein wird.»

Qualifying, Abu Dhabi

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,595 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:22,804

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,824

04. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:22,886

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,945

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,984

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,132

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:23,196

09. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:23,264

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:23,264

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:23,419

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:23,472

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,784

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,833

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,877

16. Alex Albon (T), Williams, 1:23,821

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:23,880

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:23,887

19. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:23,912

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,105