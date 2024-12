Carlos Sainz (Ferrari/3.): «Das ist ein übler Schock»

​Startplatz 3 für Carlos Sainz im spannenden Qualifying zum Abu Dhabi-GP auf dem Yas Marina Circuit. Der Ferrari-Fahrer muss sich den McLaren von Norris und Piastri geschlagen geben: «Das kam nicht überraschend.»

Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat im Abschlusstraining zum WM-Finale von Abu Dhabi den dritten Startplatz erobert. Der 30-jährige Spanier ist mit seiner Darbietung auf dem Yas Marina Circuit zufrieden und erzählt: «Wir wussten ohnehin, dass dies hier gegen McLaren eine ganz schwierige Aufgabe wird. Jetzt ist sie noch schwieriger geworden.»

Sainz hat sein bestes Quali-Ergebnis in Abu Dhabi errungen (im Abschlusstraining 2022 war er Vierter geworden), damit ist Sainz mit sich selber im Reinen. «Wir haben schnell Tritt gefunden, das ist positiv. In Q1 und Q2 habe ich mir noch leise Hoffnung auf die Pole gemacht, aber dann haben die McLaren-Jungs nachgelegt – und letztlich müssen wir gegenüber uns selber ehrlich sein, wir waren nicht schnell genug, um hier den besten Startplatz zu erringen.»

Sainz gibt zu: «Schon am Freitag gab es einen üblen Schock hier, dass wir ins Auto von Charles eine neue Batterie einbauen müssen, also zehn Ränge zurück. Dann sein Aus im zweiten Quali-Teil. Ich selber hinter den McLaren. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir 21 Punkte hinter McLaren liegen. Wir müssen also auf ein kleines Rennwunder hoffen, wenn wir diesen Konstrukteurs-Pokal noch holen wollen.»

«Letztlich war ich nicht überrascht, welchen Speed die McLaren hier zeigen. Das Pisten-Layout kommt ihnen entgegen, und sie waren uns im ganzen Training hier einen Schritt voraus. Wir hätten wirklich alles perfekt auf die Reihe bringen müssen, um die Nase vorn zu haben. Das hat nicht geklappt.»



«Aber wir haben einen langen Grand Prix vor uns, und bekanntlich kann in der Formel 1 alles passieren. Wir geben den Glauben nicht auf, und an meinem Ziel hat sich nichts geändert – ich will mich mit einem Spitzenergebnis von Ferrari verabschieden.»



Sainz vor seinem letzten Grand Prix für Ferrari: «Derzeit staune ich ein wenig über mich selber. Ich bin weniger emotional als erwartet. Aber ich habe auch fast keine Zeit, um mir darüber klar zu werden, dass dies mein letzter Auftritt in Rot ist. Und wohl auch die letzte Chance auf einen Sieg oder eine Podestplatzierung für eine ganze Weile. Ich bin sicher, das fällt mir alles am Sonntag vor oder spätestens nach dem Grand Prix auf den Kopf. Dann wird es richtig sentimental.»





Qualifying, Abu Dhabi

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,595 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:22,804

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,824

04. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:22,886

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,945

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,984

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,132

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:23,196

09. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:23,264

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:23,264

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:23,419

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:23,472

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,784

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,833

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,877

16. Alex Albon (T), Williams, 1:23,821

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:23,880

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:23,887

19. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:23,912

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,105