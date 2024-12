FP3 Abu Dhabi: McLaren top, Max Verstappen auf P4

Die letzte freie Trainingsstunde auf dem Yas Marina Circuit verlief für das McLaren-Team vielversprechend. Oscar Piastri war der Schnellste, sein Teamkollege Lando Norris reihte sich direkt hinter ihm ein.

Das Thermometer zeigte 27,9 Grad Celsius Aussentemperatur an, als die beiden Aston Martin-Piloten Fernando Alonso und Lance Stroll die Zeitenjagd in der letzten freien Trainingsstunde in Abu Dhabi eröffneten. Das Duo bog wieder an die Box ab und überliess die Strecke den beiden Alpine-Piloten, die für die ersten FP3-Rundenzeiten sorgten.

Pierre Gasly legte mit 1:26,040 min die erste Messlatte, die sein neuer Teamkollege Jack Doohan gleich beim ersten gezeiteten Versuch auf 1:25,633 min drückte. Beide drehten ihre ersten Runden auf den weichen Reifen. Erst eine knappe Viertelstunde nach Beginn der Session gesellte sich Stroll zu den beiden Alpine-Piloten, er übernahm mit 1:25,528 min die Spitzenposition, während sich Alonso mit 1:25,654 min auf Position 3 einreihte.

Mit Guanyu Zhou, Charles Leclerc, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas und George Russell verliessen daraufhin gleich sechs Fahrer die Box, wobei die meisten auf den weichen Reifen Gas gaben, einzig Russell wählte für die erste Ausfahrt die mittelharte Mischung. Nach einer Installationsrunde verschwand er aber wieder an die Box.

Die Haas-Piloten gaben richtig Gas und Magnussen stellte mit 1:24,470 min eine neue Bestzeit auf. Sein Teamkollege aus Deutschland blieb mehr als viereinhalb Zehntel langsamer. Kurz vor Halbzeit drehte auch Lewis Hamilton seine erste gezeitete Runde, mit der er sich auf dem vierten Platz einreihte. Franco Colapinto war der Letzte, der sich eine Rundenzeit notieren liess. Nach 30 Minuten rückte er mit 1:25:741 min auf den 18. Platz vor.

Die Reihenfolge kurz nach Halbzeit lautete Magnussen vor Max Verstappen, Lando Norris, Hülkenberg, Hamilton, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Sergio Pérez, Alex Albon, Carlos Sainz, Bottas, Gasly, Alonso, Zhou, Stroll, Doohan, Yuki Tsunoda, Colapinto, Liam Lawson und Russell. Letzterer klagte am Funk über seinen Speed. «Alles fühlt sich normal an, das Tempo ist einfach so unglaublich langsam.»

Verstappen, der die zweitschnellste Runde auf den mittelharten Reifen gedreht hatte, wurde 25 Minuten vor dem Ende der Session von Sainz auf den dritten Platz verwiesen. Der Spanier aus dem Ferrari-Team war auch auf den gelb markierten Walzen unterwegs und umrundete die Piste eine Zehntelsekunde schneller als der vierfache Champion.

Es dauerte eine ganze Weile, bis mit Albon ein neuer Spitzenreiter ganz oben auf dem Zeitenmonitor aufleuchtete. Der Williams-Pilot liess sich eine Rundenzeit von 1:24,378 min gutschreiben. In den folgenden Minuten wagten einige noch eine letzte Zeitenjagd vor dem Qualifying und erst übernahm Russell mit 1:24,075 min die Spitze, dann legte Piastri mit 1:23,433 min eine Messlatte, an die auch sein Teamkollege Norris nicht herankam.

Der Brite reihte sich mit knapp zwei Zehntelsekunden Rückstand auf Platz 2 ein und Verstappen übernahm mit 1:23,844 min die dritte Position. Der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team bekundete Probleme mit den Vorderradbremsen, wie er am Funk erklärte. Er verschwand denn auch kurz vor dem Ende der Session in der Box.

Am Ende belegte den vierten Platz hinter Piastri, Norris und Hamilton. Hinter dem vierfachen Weltmeister komplettierten Sainz, Russell, Hülkenberg, Magnussen, Leclerc und Pérez die Top-10 vor Tsunoda, Albon, Gasly, Doohan, Alonso, Bottas, Lawson, Stroll, Zhou und Colapinto.

3. Training, Abu Dhabi

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,433 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,626

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:23,823

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,844

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:23,871

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:24,075

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,093

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,094

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,098

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,283

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:24,343

12. Alex Albon (GB), Williams, 1:24,378

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,408

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,434

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,453

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:24,479

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:24,519

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:24,668

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,696

20. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:24,766