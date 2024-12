Christian Horner: «Das ist hart für Sergio Pérez»

​Sergio Pérez beteuert auch in Abu Dhabi, er werde 2025 im Auto von Red Bull Racing sitzen. Aber die Leistungen des Mexikaners drängen eine andere Lösung auf, was den Stallgefährten von Max Verstappen angeht.

Für den 34-jährigen Mexikaner Sergio Pérez steht fest, was er auch in Abu Dhabi betont: «Ich fahre 2025 für Red Bull Racing.» Aber nach mangelhaften Leistungen spricht eigentlich nur noch sein Vertrag für die Fortsetzung der Zusammenarbeit.

«Checo» Pérez hat aus den vergangenen sieben Grands Prix eben mal neun Punkte geholt, Weltmeister Max Verstappen mehr als zwölf Mal so viel. Das sagt alles.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner und Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko haben bestätigt: Nach dem WM-Finale von Abu Dhabi wird es eine Sitzung geben, um den künftigen Stallgefährten von Max Verstappen zu bestimmen.

Im vergangenen Juni hatte Red Bull Racing das Abkommen mit dem sechsfachen GP-Sieger und WM-Zweiten von 2023 vorzeitig verlängert, und im ersten Teil der Saison stimmte die Form von Pérez noch: Zweiter in Bahrain und Saudi-Arabien, Fünfter in Australien, Zweiter in Japan, Dritter in China, und das war der vorderhand letzte Podestbesuch von Sergio.



Christian Horner sagt im Fahrerlager des Yas Marina Circuit zur Lage des 280-fachen GP-Teilnehmers: «Checo ist unser Fahrer, und er bleibt vertraglich an uns gebunden.»



Aber das bedeutet nicht, dass Pérez für Red Bull Racing auch Grands Prix bestreitet.



Denn Horner sagt weiter: «Natürlich ist diese Saison nicht wie geplant verlaufen, ganz besonders im Hinblick auf die Leistungen von Checo ungefähr ab Monaco. Das ist hart für ihn. Wenn dieses Rennen vorbei ist, dann setzen wir uns hin und diskutieren über die Zukunft.»



«Wir haben den grössten Respekt für Pérez, er hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir zwei Mal den Konstrukteurs-Pokal gewinnen konnten. Niemand im Team findet es schön zu sehen, wie er sich abstrampelt. Zum Glück haben wir reichlich Talent zur Auswahl.»



Hand aufs Herz: Bereut es Horner, den Vertrag mit Pérez so früher verlängert zu haben? «Nein, denn zu jener Zeit waren die meisten seiner Rennen gut. Wir haben uns für einen frischen Vertrag entschieden, weil wir sicherstellen wollten, dass Pérez ohne Druck weiter solche Leistungen zeigen kann. Ganz offenbar hat das nicht funktioniert. Aber so läuft es halt manchmal im Leben.»



Im freien Abu Dhabi-Training sass der Franzose Isack Hadjar im Auto von Max Verstappen. Beim Nachsaisontest wird Yuki Tsunoda für Red Bull Racing testen. Zudem besitzt Red Bull alle Daten der Racing Bulls-Fahrer Tsunoda und Liam Lawson.





3. Training, Abu Dhabi

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,433 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,626

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:23,823

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,844

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:23,871

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:24,075

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,093

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,094

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,098

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,283

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:24,343

12. Alex Albon (GB), Williams, 1:24,378

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,408

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,434

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,453

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:24,479

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:24,519

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:24,668

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,696

20. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:24,766





2. Training, Abu Dhabi

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,517 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,751

03. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:23,979

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,099

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,119

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,201

07. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:24,230

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,235

09. Alex Albon (T), Williams, 1:24,269

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:24,497

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:24,503

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,517

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:24,534

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,555

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:24,557

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,574

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24,598

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,686

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,961

20. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:25,265





1. Training, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,321 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,542

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,806

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:25,165

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,333

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,373

07. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:25,382

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:25,444

09. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25,471

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,483

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:25,504

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:25,563

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:25,611

14. Rio Hirakawa (J), McLaren, 1:25,874

15. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, 1:25,877

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:25,921

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:26,121

18. Arthur Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,179

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:26,304

20. Luke Browning (GB), Williams, 1:26,519