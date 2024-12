Oscar Piastri (McLaren/2.): FIA nimmt Strafe zurück

​Oscar Piastri hat im Abschlusstraining zum WM-Finale von Abu Dhabi den zweiten Startplatz errungen, 209 Tausendstelsekunden hinter Lando Norris. Der 22-jährige Australier ist sichtlich enttäuscht.

209 Tausendstelsekunden haben Oscar Piastri zu seiner ersten Pole-Position für einen Formel-1-GP gefehlt, der McLaren-Pilot muss sich seinem McLaren-Stallgefährten Lando Norris geschlagen geben.

Neunte Pole damit für Norris, seine achte in dieser Saison, für McLaren ist es die dritte in Abu Dhabi nach 2009 und 2012 mit Lewis Hamilton und die 164. Pole für McLaren in der Königsklasse.

Aus statistischer Sicht sind das alles schlechte Nachrichten für den jungen Piastri aus der GP-Stadt Melbourne: Denn zehn von fünfzehn Abu Dhabi-GP sind von Pole-Position aus gewonnen worden, davon alle letzten neun!

Piastri hat zwar schon zwei Poles auf seinem Konto, aber die hat er für Formel-1-Sprints errungen, nicht für einen Grand Prix. Im 46. Anlauf wollte Oscar sein Glück erzwingen. Beim ersten Versuch geriet er neben die Bahn, Runde gestrichen, aber kurz darauf gaben die Regelhüter der FIA Piastri die Runde zurück!

Oscar schätzt seine Leistung in der Abu Dhabi-Quali so ein: «Es war knifflig heute, denn wir haben uns damit schwergetan, auf Speed zu kommen. Die Verhältnisse waren nicht mehr gleich wie im freien Training, es hat etwas gedauert, bis wir uns daran gewöhnt hatten.»



«Das ist ein fabelhaftes Ergebnis fürs Team, die erste Startreihe ist ein Traum, die bestmögliche Ausgangslage für jenes Rennen, in welchem wir den Sieg im Konstrukteurs-Pokal sicherstellen wollen.»



«Als meine erste schnelle Runde weg war, dachte ich – okay, das war jetzt aber wirklich knapp. Dann konnte ich ein wenig durchatmen, weil die Runde zurückgegeben wurde. Ich versuchte, meine Konzentration zu behalten. Aber das war schon intensiv.»



«Klar hätte ich gerne die Pole geschnappt, aber das grosse Ziel für uns ist der Sieg im Konstrukteurs-Pokal. Zudem wollen wir mit einem guten Ergebnis in den Winter gehen, und das heisst – Sieg in Abu Dhabi.»



Oscar sagt nicht, durch welchen McLaren-Fahrer.



Piastri wird zum sechsten Mal in seiner Karriere aus der ersten Reihe in einen Grand Prix gehen.





Qualifying, Abu Dhabi

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,595 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:22,804

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,824

04. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:22,886

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,945

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,984

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,132

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:23,196

09. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:23,264

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:23,264

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:23,419

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:23,472

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,784

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,833

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,877

16. Alex Albon (T), Williams, 1:23,821

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:23,880

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:23,887

19. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:23,912

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,105