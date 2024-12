Pechvogel Leclerc: Lebensmittelvergiftung und Strafe

Das Finale in Abu Dhabi begann für Charles Leclerc nicht nach Wunsch: Zwar konnte der Ferrari-Star die Bestzeit aufstellen. Allerdings litt er an einer Lebensmittelvergiftung. Und er kassierte eine schmerzliche Strafe.

Dass Charles Leclerc verspätet ins letzte Rennwochenende des Jahres startet, kam für den achtfachen GP-Sieger aus mehreren Gründen nicht in Frage. Einerseits freute er sich auf die Premiere im ersten freien Training, in dem er erstmals gemeinsam mit seinem Bruder Arthur in einer offiziellen Formel-1-Session ausrücken durfte.

Andererseits hat er in der Fahrer-WM immer noch eine Chance auf den zweiten WM-Rang, denn sein Rückstand auf Lando Norris beträgt vor dem Finale nur acht Punkte. Auch Ferrari kann in der Konstrukteurswertung auf den Gesamtsieg hoffen – allerdings beträgt der Abstand zum Spitzenreiter McLaren stolze 21 WM-Zähler.

Einen Dämpfer für beide WM-Kämpfe musste Leclerc im ersten Training einstecken, dass er wegen Batterie-Problemen verspätet in Angriff nahm. Das Team musste die Batterie austauschen, weshalb er eine Startplatz-Strafversetzung um zehn Positionen hinnehmen muss.

Zu allem Übel war Leclerc auch angeschlagen, als er zur ersten Session antrat, wie er hinterher verriet. «Die Pechsträhne begann schon vergangene Nacht, da habe ich mir eine Lebensmittelvergiftung zugezogen und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen», berichtete der 27-Jährige.

«Ich bin so müde, dass ich jetzt einfach nur schlafen will. Es war alles andere als einfach, selbst heute Morgen wollte ich eigentlich nicht fahren. Aber die grosse Motivation war die Session mit meinem jüngeren Bruder Arthur», fügte Leclerc an.

2. Training, Abu Dhabi

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,517 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,751

03. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:23,979

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,099

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,119

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,201

07. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:24,230

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,235

09. Alex Albon (T), Williams, 1:24,269

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:24,497

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:24,503

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,517

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:24,534

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,555

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:24,557

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,574

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24,598

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,686

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,961

20. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:25,265





1. Training, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,321 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,542

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,806

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:25,165

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,333

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,373

07. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:25,382

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:25,444

09. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25,471

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,483

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:25,504

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:25,563

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:25,611

14. Rio Hirakawa (J), McLaren, 1:25,874

15. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, 1:25,877

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:25,921

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:26,121

18. Arthur Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,179

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:26,304

20. Luke Browning (GB), Williams, 1:26,519