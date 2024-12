Fernando Alonso (16.): Düstere Prognose fürs Finale

Fernando Alonso schimpfte nach dem ersten Training in Abu Dhabi über seinen Aston Martin-Renner. Der zweifache Weltmeister war auch nach der zweiten Session überzeugt: Ihn erwartet ein hartes Wochenende.

Für Formel-1-Urgestein Fernando Alonso begann das Rennwochenende in Abu Dhabi frustrierend. Der 32-fache GP-Sieger drehte im ersten freien Training auf dem Yas Marina Circuit die elftschnellste Runde und schimpfte am Funk: «Das ist das schlechteste Auto überhaupt, und die schlechteste Vorbereitung, was den Verkehr angeht. Nächstes Mal werde ich mich selbst um meine Outlap kümmern.»

Im zweiten Training lief es etwas besser, auf der Zeitenliste rutschte der zweifache Champion allerdings auf den 16. Platz. Danach sagte er mit versteinerter Miene: «Das Auto fühlte sich im zweiten Training besser an, aber es gibt immer noch sehr viele Dinge , die wir über Nacht optimieren müssen.»

«Es ist hart, und aktuell denke ich, dass wir ein schwieriges Wochenende vor uns haben. Aber wir werden unser Bestes geben», fügte der 43-jährige Spanier an.

Teamchef Mike Krack setzt die Messlatte dennoch hoch: «Das wichtigste Ziel an diesem Wochenende lautet, den fünften Platz in der Konstrukteurswertung zu sichern. Wir gehen mit einem 33-Punkte-Vorsprung auf Alpine ins letzte Kräftemessen der Saison. Aber wir haben dieses Jahr schon einige unberechenbare Rennen erlebt.»

«Aus diesem Grund, und auch weil es das einzig Richtige ist, wollen wir auf dem Yas Marina Circuit das bestmögliche Resultat erzielen. Wir wollen im Qualifying bei der Musik sein, und natürlich auch im Rennen – wir wollen alles richtig umsetzen und die richtigen Strategie-Entscheidungen treffen», ergänzte der Luxemburger.

2. Training, Abu Dhabi

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,517 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,751

03. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:23,979

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,099

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,119

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,201

07. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:24,230

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,235

09. Alex Albon (T), Williams, 1:24,269

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:24,497

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:24,503

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,517

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:24,534

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,555

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:24,557

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,574

17. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24,598

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,686

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,961

20. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:25,265





1. Training, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,321 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,542

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,806

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:25,165

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,333

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,373

07. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:25,382

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:25,444

09. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25,471

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,483

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:25,504

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:25,563

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:25,611

14. Rio Hirakawa (J), McLaren, 1:25,874

15. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, 1:25,877

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:25,921

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:26,121

18. Arthur Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,179

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:26,304

20. Luke Browning (GB), Williams, 1:26,519