Nico Rosberg: «Lewis Hamilton, das war unangebracht»

​2016 hatte Nico Rosberg in Abu Dhabi Lewis Hamilton bezwungen und ist Formel-1-Weltmeister geworden. Acht Jahre später hat er Lewis bei dessen letztem Rennen für Mercedes beobachtet und findet etwas seltsam.

Lewis Hamilton hat seinen letzten Grand Prix in Diensten von Mercedes-Benz auf einem starken vierten Rang abgeschlossen, von Startplatz 16 kommend. Dass George Russell seinen Stallgefährten kurz vor Schluss kampflos vorbei liess, schmälert den starken Auftritt des Briten in keiner Weise.

Nico Rosberg hat sich das WM-Finale von Abu Dhabi als GP-Experte von Sky angeschaut. Der 39-jährige Wiesbadener sagt über den gleichaltrigen früheren Stallgefährten Hamilton: «Für mich ist Lewis das grösste Naturtalent, das die Formel 1 je gesehen hat. Er ist einfach unglaublich.»

«So wie vor ihm Michael Schumacher hat es Lewis herausragend gemacht, den Fokus all die Jahre zu behalten und motiviert zu bleiben. Lewis war in 17 Jahren nie schlechter als Sechster in der WM, das ist einzigartig. Dazu ein Privatleben ohne Skandale – das ist schon phänomenal, wie er das alles macht.»



«Die erfolgreichste Partnerschaft zwischen einem Fahrer und einem Team in der Geschichte der Formel 1 ist nun zu Ende gegangen. Das war ein sehr emotionales Ende, vielleicht besonders nach einer doch sehr schwierigen Saison, gerade für Lewis. Die letzten Rennen waren extrem knifflig für ihn, es gab viel Pech und viele Niederlagen.»



Wo die Reise hingeht für Hamilton, das zeigte der modebewusste Lewis am Morgen des Rennens, als er im roten Outfit ins Fahrerlager kam. Nico hat das nicht gefallen. «Das finde ich unangebracht, denn bei diesem Abschied wäre Silber viel passender gewesen. Diese Entscheidung war seltsam. Schade. Aber gut, sein Tag und seine Entscheidung. Lewis wurde bei Mercedes zu Recht gefeiert, das hat der tollen Beziehung keinen Abbruch getan. Doch es ist ein kleiner Punkt, den ich bedauerlich finde.»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26:33,291 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,832 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,928

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +36,483

05. George Russell (GB), Mercedes, +37,538

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +49,847

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,560

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:15,554

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,373

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:23,821

11. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +2

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Motorschaden

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Aufhängungsschaden

Franco Colapinto (RA), Williams, Motordefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





WM-Schlussstand (nach 24 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 437 Punkte

02. Norris 374

03. Leclerc 356

04. Piastri 292

05. Sainz 290

06. Russell 245

07. Hamilton 223

08. Pérez 152

09. Alonso 70

10. Gasly 42

11. Hülkenberg 41

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

24. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 666 Punkte

02. Ferrari 652

03. Red Bull Racing 589

04. Mercedes 468

05. Aston Martin 94

06. Alpine 65

07. Haas 58

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 4