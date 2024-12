Formel 1 verrückt: Sinnlos-Strafe für Bottas/Mercedes

​Die Wege des F1-Reglements sind wundersam. In Mexiko gab es für eine seltene Strafe für Sauber und Ferrari, beim WM-Finale von Abu Dhabi nun eine für GP-Rentner Valtteri Bottas – die auch Mercedes betrifft.

In Rahmen des Mexiko-GP leistete sich Weltmeister Max Verstappen einen Scherz: «Unser Sport ist so komplex geworden, da frage ich mich manchmal, ob es nicht gescheiter wäre, wenn ich ein Regelbuch mit an Bord hätte.»

Tatsächlich ist das Reglement der Formel 1 so vielschichtig, dass die Rennkommissare zu gewissen Entscheidungen gezwungen sind, über die ein normal denkender Mensch nur noch den Kopf schütteln kann. Einige Beispiele gefällig?

Der israelisch-russische Doppelbürger Robert Shwartzman, Mitglied des Ferrari-Nachwuchsprogramms, durfte im ersten Training zum Mexiko-GP den Sauber von Guanyu Zhou pilotieren – ein Gefallen von Sauber für Motorenpartner Ferrari.

Dabei leistete sich der Formel-3-Champion von 2019 den Fehler, unter doppelter gelber Flagge den Japaner Yuki Tsunoda zu überholen, dies unmittelbar nach der Kollision Bearman/Albon.

Die Rennkommissare verfügten daraufhin: Fünf Plätze zurück in der Startaufstellung zum Mexiko-GP für Shwartzman. Pardon? Robert nimmt doch am weiteren GP-Wochenende gar nicht mehr teil …



Die Regelhüter bestätigten: «Wir anerkennen, dass der betroffene Fahrer am Sonntag mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Aber diese Strafe ist für ein solches Vergehen nun mal üblich.»



Und das war durchaus nicht das erste Mal, dass ein Fahrer eine Strafe erhält, die er nie absitzen wird. 2017 sprang Formel-1-Champion Jenson Button in Monte Carlo für Fernando Alonso fuhr, weil der Spanier an jenem Wochenende das Indy 500 bestritt.



Button erhielt eine Strafversetzung für die Kollision mit Pascal Wehrlein – drei Startränge zurück beim darauffolgenden GP-Wochenende. Nur: Monaco 2017 war für Button das 306. und letzte GP-Wochenende, die Strafe wurde nie abgesessen.



Und weil aller schrägen Dinge drei sind, kommen wir damit zu Abu Dhabi 2024, und erneut ist Sauber darin verwickelt. Valtteri Bottas erhielt für seine Kollision mit Kevin Magnussen drei Strafpunkte – und eine Strafversetzung von fünf Rängen zurück für den folgenden Grand Prix.



Doch der 35-jährige Bottas befindet sich in GP-Rente. Der WM-Zweite von 2019 und 2020 (zehn GP-Siege) hat für 2025 keinen Stammplatz mehr gefunden und arbeitet in der kommenden Saison – bald wird es offiziell gemacht – als Reservist für Mercedes-Benz.



Für Mercedes bedeutet dies: Ist George Russell oder Kimi Antonelli im kommenden Jahr nicht einsatzfähig und muss für einen Grand Prix passen, dann würde Bottas einsteigen – und seine fünf Ränge zurück absitzen müssen.



Doch auch hier gilt: Mit einiger Wahrscheinlichkeit wird diese Strafe nie angetreten.





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26:33,291 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,832 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,928

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +36,483

05. George Russell (GB), Mercedes, +37,538

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +49,847

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,560

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:15,554

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,373

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:23,821

11. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +2

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Motorschaden

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Aufhängungsschaden

Franco Colapinto (RA), Williams, Motordefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





WM-Schlussstand (nach 24 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 437 Punkte

02. Norris 374

03. Leclerc 356

04. Piastri 292

05. Sainz 290

06. Russell 245

07. Hamilton 223

08. Pérez 152

09. Alonso 70

10. Gasly 42

11. Hülkenberg 41

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

24. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 666 Punkte

02. Ferrari 652

03. Red Bull Racing 589

04. Mercedes 468

05. Aston Martin 94

06. Alpine 65

07. Haas 58

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 4