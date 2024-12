Zak Brown, McLaren: Spitze Bemerkung gegen Verstappen

​McLaren hat zum neunten Mal den Konstrukteurs-Pokal gewonnen, aber erstmals seit 26 Jahren! McLaren-CEO Zak Brown war völlig von der Rolle und leistete sich einen Seitenhieb auf Max Verstappen.

Das konnte sich Zak Brown dann doch nicht verkneifen. In der Stunde seines grössten Erfolgs als McLaren-Geschäftsleiter, als feststand, dass McLaren erstmals seit 1998 den Konstrukteurs-Pokal gewonnen hat, brüllte er am Funk bei Sieger Lando Norris los.

«Lando, du bist fabelhaft. Wir lieben dich. Danke für ein grossartiges Jahr. Das war ‚simply lovely‘.» Einfach lieblich, genau das also, was Max Verstappen nach einem GP-Siege zu sagen pflegt …

Norris quittierte: «Ich liebe dich auch, Zak. Ich glaube, mir sind gerade beide Ohren abgefallen. Toller Job von allen. Was für ein geniales Jahr. Wer hätte gedacht, dass wir eine solche Wende schaffen. Danke an alle im Rennwagenwerk, weiter so! Ich wünschte, ihr könntet alle hier sein.»

Nachdem der neunte Konstrukteurs-Pokal sichergestellt war, brachen bei McLaren alle Dämme: Menschen lagen sich heulend in den Armen, der Alkohol floss in Strömen, alle komplett aus dem Häuschen, ein wunderbares Durcheinander.



Der 53-jährige Kalifornier Zak Brown weiter: «Ein wenig anstrengend das alles. Am Kommandostand hatte ich zwei Stunden lang eine Herzattacke, und im ganzen Gewusel eben habe ich mir den Fuss verstaucht.»



«Das alles zeigt wieder einmal, wie schnell sich die Dinge in der Formel 1 ändern können. Hätten wir nur ein klitzekleines Problem mit Lando gehabt, wäre es für uns vorbei gewesen. Die Anspannung am Kommandostand hätte nicht unerträglicher sein können.»



«Wir hatten prima Boxenstopps, und das Team hat vorbildlich gearbeitet. Die erste Kurve mit Piastri gegen Verstappen war ein wenig unglücklich, und ich denke, die Strafe gegen Max war gerechtfertigt, aber ich möchte mich auf die positiven Dinge konzentrieren.»



«Was für ein Thriller! In den Ergebnissen steht, dass Lando das Rennen 58 Runden lang angeführt hat, aber für uns war das eine 58 Runden lange Tortur.»



«Es war ein Privileg, gegen Ferrari zu fahren. Solch ein grossartiges und historisches Team. Wenn es einen Kleiner-Junge-Traum in der Formel 1 gibt, dann hat sich der für mich heute erfüllt – McLaren anzuführen und die WM im letzten Rennen zu entscheiden. Unfassbar!»



«Es hat 26 Jahre gedauert, bis wir diesen Pott wieder gewonnen haben, und um ungefähr 26 Jahre bin ich heute am McLaren-Kommandostand gealtert.»





Konstrukteurs-Pokal: Die Sieger

1958 Vanvall

1959 Cooper

1960 Cooper

1961 Ferrari

1962 BRM

1963 Lotus

1964 Ferrari

1965 Lotus

1966 Brabham

1967 Brabham

1968 Lotus

1969 Matra

1970 Lotus

1971 Tyrrell

1972 Lotus

1973 Lotus

1974 McLaren

1975 Ferrari

1976 Ferrari

1977 Ferrari

1978 Lotus

1979 Ferrari

1980 Williams

1981 Williams

1982 Ferrari

1983 Ferrari

1984 McLaren

1985 McLaren

1986 Williams

1987 Williams

1988 McLaren

1989 McLaren

1990 McLaren

1991 McLaren

1992 Williams

1993 Williams

1994 Williams

1995 Benetton

1996 Williams

1997 Williams

1998 McLaren

1999 Ferrari

2000 Ferrari

2001 Ferrari

2002 Ferrari

2003 Ferrari

2004 Ferrari

2005 Renault

2006 Renault

2007 Ferrari

2008 Ferrari

2009 BrawnGP

2010 Red Bull Racing

2011 Red Bull Racing

2012 Red Bull Racing

2013 Red Bull Racing

2014 Mercedes

2015 Mercedes

2016 Mercedes

2017 Mercedes

2018 Mercedes

2019 Mercedes

2020 Mercedes

2021 Mercedes

2022 Red Bull Racing

2023 Red Bull Racing

2024 McLaren







Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26:33,291 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,832 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,928

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +36,483

05. George Russell (GB), Mercedes, +37,538

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +49,847

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,560

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:15,554

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,373

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:23,821

11. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +2

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Motorschaden

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Aufhängungsschaden

Franco Colapinto (RA), Williams, Motordefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





WM-Schlussstand (nach 24 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 437 Punkte

02. Norris 374

03. Leclerc 356

04. Piastri 292

05. Sainz 290

06. Russell 245

07. Hamilton 223

08. Pérez 152

09. Alonso 70

10. Gasly 42

11. Hülkenberg 41

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

24. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 666 Punkte

02. Ferrari 652

03. Red Bull Racing 589

04. Mercedes 468

05. Aston Martin 94

06. Alpine 65

07. Haas 58

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 4