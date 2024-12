Fred Vasseur (Ferrari): «Wir haben WM nicht verloren»

​Nach Abu Dhabi steht es 666:652 zwischen McLaren und Ferrari, die Briten zum neunten Mal Champion, Italien weint. Aber Teamchef Fred Vasseur sagt: «Wir haben die WM nicht verloren.» Moment mal, was?

Es war der Kampf der beiden ältesten und erfolgreichsten Formel-1-Rennställe: Ferrari gegen McLaren. Die Italiener warten seit 2008 auf einen neuen Gewinn im Konstrukteurs-Pokal, die Briten hatten den Pokal vor Abu Dhabi letztmals 1998 geholt.

Am Ende ging alles gut für die Engländer: Der Sieg von Lando Norris reichte locker, um den Titel ins Trockene zu bringen, da konnten sich Carlos Sainz (Zweiter) und Charles Leclerc (von 19 auf 3!) die Seele aus dem Leib fahren, es nützte nichts.

Die McLaren-Mannschaft daraufhin im Delirium, die Gesichter nass von Schaumwein und Freudentränen. Geheult wurde auch bei Ferrari, aber aus anderen Gründen.

Mittendrin bei den Italienern Ferrari-Teamchef Fred Vasseur, ein tröstendes Wort hier, eine Umarmung da. Als Erstes gratulierte der Franzose sportlich dem Gegner: «Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an McLaren, sie haben eine fantastische Saison gezeigt.»



«Wenn ich mit einem zweiten Platz vorliebnehmen muss, dann dürfen wir stolz daraus sein, einen so starken McLaren-Rennstall bis zur letzten Runde in Atem gehalten zu haben. Wir haben heute das Maximum erreicht. Wir haben die WM nicht verloren, McLaren hat sie gewonnen.»



«Ich bin sehr zufrieden mit dem Job, den unser Team über die gesamte Saison gemacht hat. Im Vergleich zu letzter Saison sind wir in wesentlicher besserer Form aufgetreten, wir haben mehr Punkte gesammelt und mehr Siege.»



«Besonders stolz macht es mich, wie Ferrari reagiert hat, als wir im Frühsommer in ein Wellental gerieten. Es ist einfach, Siege zu feiern, wenn man der Schnellste ist und das beste Material hat, aber wenn sich in schwierigen Umständen befindet und reagieren muss, dann kommt der Teamgeist zum Tragen. Und den haben wir bewiesen.»



Für Vasseur ragt in einer guten Saison von Ferrari heraus: «Einige Siege für Charles und Carlos. In Monaco und Monza haben wir den besten Leclerc gesehen, den es je gegeben hat. Aber auch Carlos in Melbourne, kurz nach seiner Blinddarm-Operation. Am Donnerstag kam er in die Box, und ich war mir nicht sicher, ob er überhaupt fahren kann. Und dann hat er am Sonntag den Grand Prix gewonnen. Eine Riesenkiste.»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26:33,291 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,832 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,928

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +36,483

05. George Russell (GB), Mercedes, +37,538

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +49,847

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,560

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:15,554

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,373

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:23,821

11. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +2

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Motorschaden

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Aufhängungsschaden

Franco Colapinto (RA), Williams, Motordefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





WM-Schlussstand (nach 24 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 437 Punkte

02. Norris 374

03. Leclerc 356

04. Piastri 292

05. Sainz 290

06. Russell 245

07. Hamilton 223

08. Pérez 152

09. Alonso 70

10. Gasly 42

11. Hülkenberg 41

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

24. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 666 Punkte

02. Ferrari 652

03. Red Bull Racing 589

04. Mercedes 468

05. Aston Martin 94

06. Alpine 65

07. Haas 58

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 4