Helmut Marko zu Verstappen: «Wir müssen aufpassen»

​Max Verstappen hat seine Saison beendet in Form einer Kollision mit Piastri, einer 10-Sekunden-Strafe und Platz 6 in Abu Dhabi. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko weist auf eine Gefahr hin.

Die Chancen von Max Verstappen auf einen fünften Abu Dhabi-Sieg in Folge waren nach wenigen Sekunden dahin: Kollision mit dem McLaren von Oscar Piastri.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko schätzt die Situation so ein: «Max hatte einen sehr guten Start, Sainz einen weniger guten. In der ersten Kurve hätte Piastri etwas mehr Platz lassen können, aber gut. Ich dachte, die Vorgabe ‘Lasst sie fahren’ gilt noch immer, jedenfalls für die erste Runde. Aber es gab eine Strafe der Rennkommissare. Zehn Sekunden sind harsch, aber nichtsdestotrotz hätten wir den Speed von McLaren ohnehin nicht mitgehen können, sie waren an diesem Abend deutlich schneller. Auf dem harten Reifen waren wir ungefähr auf dem Niveau von Ferrari. Alles in allem – nicht das Saisonende, das wir uns vorgestellt haben.»

Als Verstappen von der Strafe hörte, bezeichnete er die Rennpolizei als «dumme Idioten», und Dr. Marko rügt: «Das war nicht sehr diplomatisch von Max. Er hat ja nicht nur diese zehn Sekunden gekriegt, sondern dazu auch wieder zwei Strafpunkte und steht jetzt bei acht – wir müssen langsam aufpassen.»

«Bei gewissen Stewards fällt die Strafe krasser aus, aber das ist ein Problem, mit dem alle Wettbewerber umgehen müssen und das von verschiedenen Seiten thematisiert worden ist – dass da mehr Konstanz besser wäre.»



«Im Sport kommen halt die Emotionen hoch, und in diesem Moment denkt man nicht diplomatisch. Vielleicht sollte man auch nicht alles übertragen. Beim Fussball hat ja auch nicht jeder Spieler ein Mikrofon umhängen. Ich möchte ja gar nicht wissen, was da alles für Kommentare fallen.»



McLaren hatte über weite Strecken der Saison das schnellste Auto, wie geht das nun 2025 weiter?



Le Mans-Sieger Helmut Marko: «Wenn McLaren diese Form ins nächste Jahr bringt und wir uns nicht verbessern, dann wird es noch enger als es heute schon ist. Das ist das Schöne am Sport. Es ist nach wie vor unsere Schwäche, dass wir an die Strecke kommen und die Korrelation zwischen den ganzen Simulationen, dem Windkanal und der Realität funktioniert nicht. Das Auto arbeitet nur in einem viel zu geringen Fenster ideal. Da hat unsere Technikgruppe einiges zu tun.»



«McLaren ist stabil in der Fahrerpaarung, aber bei Ferrari wird es natürlich interessant mit Leclerc gegen Hamilton. Lewis ist in Abu Dhabi auf den Medium-Reifen ein tolles Rennen gefahren, aber wie es bei Ferrari laufen wird, werden wir sehen. Der junge Kimi Antonelli im Mercedes wird es auch nicht ganz einfach haben. Da sehe ich doch den Vorteil, dass wir mit Max eine klare Nummer 1 haben.»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26:33,291 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,832 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,928

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +36,483

05. George Russell (GB), Mercedes, +37,538

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +49,847

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,560

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:15,554

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,373

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:23,821

11. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +2

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Motorschaden

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Aufhängungsschaden

Franco Colapinto (RA), Williams, Motordefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





WM-Schlussstand (nach 24 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 437 Punkte

02. Norris 374

03. Leclerc 356

04. Piastri 292

05. Sainz 290

06. Russell 245

07. Hamilton 223

08. Pérez 152

09. Alonso 70

10. Gasly 42

11. Hülkenberg 41

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

24. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 666 Punkte

02. Ferrari 652

03. Red Bull Racing 589

04. Mercedes 468

05. Aston Martin 94

06. Alpine 65

07. Haas 58

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 4