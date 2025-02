Mercedes-Talent Kimi Antonelli: «Gleich verliebt»

Mit Mercedes-Talent Kimi Antonelli betritt eine neue Nachwuchshoffnung in diesem Jahr die grosse Formel-1-Bühne. Der schnelle Teenager aus Bologna sprach unlängst über seine Vorlieben.

Mit 18 Jahren ist Kimi Antonelli der jüngste aller Formel-1-Rookies in diesem Jahr. Der Teenager steigt als Mercedes-Werksfahrer in die Königsklasse auf und übernimmt damit das Cockpit des siebenfachen Weltmeisters Lewis Hamilton. Entsprechend hell strahlt das Scheinwerferlicht, das auf den Serien-Neuling gerichtet ist.

Dass der Druck, sich zu beweisen, manchmal zu gross sein kann, zeigte sich schon bei seiner ersten FP1-Teilnahme im vergangenen Jahr. Diese absolvierte er auf dem Highspeed-Kurs von Monza, doch die Premiere fiel nur kurz aus – nach nur wenigen Minuten flog der Lockenkopf in der Parabolica in die Reifenstapel.

Die Strecke im Königlichen Park gehört denn auch nicht zu seinen Lieblingskursen, wie er im Team-Interview verriet. Dafür schaffen es zwei andere heimische Pisten in seine persönliche Top-Liste: «Ich mag Imola und Mugello wirklich sehr, das sind zwei grossartige Strecken», schwärmte der 18-Jährige, der nicht weit von den beiden Pisten entfernt beheimatet ist.

«Imola ist nur etwa 30 Minuten von zuhause entfernt und nach Mugello dauert die Reise auch nur etwa 50 MinutenQ, erzählt Antonelli, der auch zwei Traditionskurse zu seinen Lieblingsstrecken zählt: «Als ich das erste Mal in Silverstone fuhr, habe ich mich gleich verliebt. In einem Formel-1-Auto durch Maggotts, Becketts, Chapel und Stowe zu brettern, war unglaublich, da fehlen mir die Worte.»

«Monaco ist ein weiterer Rundkurs, auf dem ich im vergangenen Jahr in der Formel 2 wirklich viel Spass hatte. Speziell auf einer schnellen Runde musst du als Fahrer wirklich fokussiert bleiben, das ist auch unglaublich», ergänzt der Formel-2-Sechste des Vorjahres. Auf dem Strassenkurs musste er sich in der höchsten Nachwuchsformel mit dem vierten Platz im Sprint und dem siebten Rang im Hauptrennen begnügen. In Silverstone feierte er hingegen im Sprint seinen ersten von zwei Formel-2-Siegen.

Formel-1-Präsentationen 2025

14. Februar: Williams in Silverstone

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat