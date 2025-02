Jacques Villeneuve: Kritik an Kult-Strecke in Spa

Die Formel-1-Verantwortlichen haben bestätigt, dass der Belgien-GP teil des WM-Kalenders bleibt, aber künftig nicht mehr jedes Jahr ausgetragen wird. Das hat einen einfachen Grund, wie Jacques Villeneuve betont.

Die Popularität der Formel 1 wächst, und mit ihr das Interesse von potenziellen GP-Ausrichtern auf der ganzen Welt. Und weil einige bereit sind, unglaubliche Summen für den Besuch der Königsklasse zu berappen, geraten immer mehr klassische Rennen unter Druck. Die Angst, dass auch der GP auf dem legendären Circuit de Spa-Francorchamps dieser Entwicklung zum Opfer fallen könnte, ist vorerst verflogen.

Denn die belgischen GP-Veranstalter haben sich mit den Entscheidungsträgern des Sports auf eine Verlängerung des Vertrages zur GP-Ausrichtung geeinigt. Allerdings wird das Rennen nur bis und mit 2027 jährlich zum WM-Kalender gehören, danach findet es nur noch alle zwei Jahre bis und mit 2031 statt. Für viele Fans ist das schwer nachzuvollziehen.

Doch Jacques Villeneuve betont im Interview mit «www.actionnetwork.com»: «Es gibt zu viele Rennen, die zu nahe beieinander liegen. Und es gibt noch mehr Veranstalter in Europa, die ein Rennen austragen wollen, doch im WM-Kalender gibt es keinen Platz. Und Europa bringt der Formel 1 auch nicht das grosse Geld.»

«Die Teams und die Fans wollen diese Rennen, aber aus finanzieller Sicht ist es nicht der beste Ort für die Formel 1. Du kannst auch nicht plötzlich Rennen im Mittleren Osten, in Asien oder in Nordamerika streichen, die viel Geld in die Kassen spülen. Und die Formel 1 muss auch nach Afrika zurückkehren. Es müssen einige Märkte erschlossen werden, und das könnte eine Erklärung für den Deal sein, den Spa bekommen hat», fährt der Weltmeister von 1997 fort.

Abgesehen von den wirtschaftlichen Argumenten, die Villeneuve äussert, gibt es auch Kritik vom Kanadier am Traditionskurs: «Mit Blick auf Spa kann man sagen, dass die modernen Autos der Strecke auf gewisse Art und Weise entwachsen sind. Eine Kurve wie Le Rouge ist keine Kurve mehr, sondern einfach nur gefährlich.»

«Das ist schade, denn die Strecke ist wunderschön und es macht so viel Spass, sie zu fahren. Sie ist eine meiner Lieblingsstrecken, weil es dort auch gute Rennen gibt. Aber ich finde es immer sinnlos, eine gefährliche Kurve in einer Strecke zu haben», ergänzt der GP-Veteran.

Formel-1-Präsentationen 2025

14. Februar: Williams in Silverstone

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat