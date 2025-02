Kritik an Hamilton/Ferrari: Ex-Teamchef krebst zurück

​2024 hatte Lewis Hamilton bei Ferrari gegen George Russell einen schweren Stand. Ex-Rennstallbesitzer Eddie Jordan forderte Ferrari sogar auf, den Hamilton-Vertrag zu brechen. Nun gibt es ganz neue Töne.

Als Superstar Lewis Hamilton in der GP-Saison 2024 bei Mercedes oft entzaubert wurde von George Russell, sparte der siebenfache Champion Hamilton nicht mit Selbstkritik. So sagte er nach der Qualifikation zum Katar-GP: «Ich bin einfach langsam. So wie jedes Wochenende. Das Auto fühlte sich verhältnismässig anständig an. Es ist also nicht so, dass es damit Schwierigkeiten gab. Aber wenn du immer so weit hinten losfahren musst, dann ist es so gut wie unmöglich, ein Wörtchen mitzureden um Rennsiege.»

Das kritisierte Eddie Jordan (Formel-1-Rennstallbesitzer von 1991 bis 2005). Der für seine kontroversen Aussagen bekannte Ire meinte im vergangenen Herbst: «Wenn du als Rennfahrer nicht mehr zu 100 Prozent an dich glaubst, dann war’s das. 99,9 Prozent reichen nicht, denn dann bleibt dieser kleine Anteil, den du nicht aus dem Kopf bringst – dass dir das notwendige Selbstvertrauen fehlt, dass du nicht mehr die vollen Fähigkeiten besitzt.»

«Als ich von Lewis hörte, ‚ich bin einfach langsam‘, da wusste ich, dass das volle Selbstvertrauen bei ihm nicht mehr da ist. Wenn ich Ferrari wäre, dann würde ich schleunigst einen Weg aus dem Vertrag finden.»



Nun aber krebst der 76-jährige Ire Jordan zurück und schlägt ganz andere Töne an. In der jüngsten Ausgabe seines Podcasts «Formula for Success» meint er: «Ich habe Bilder der vielen Tausend Tifosi gesehen, die zum Antrittsbesuch von Lewis nach Fiorano gekommen sind, um Fotos zu machen und ihm alles Gute zu wünschen, dabei war das nur eine kleine Erkundungstour mit einem alten Wagen.»



«Ihr könnt euch also vorstellen, was am Tag eines Grand Prix abgehen wird. Ich denke, Lewis wird eine grosse Attraktion sein. Alleine schon dieses Foto vom ersten Arbeitstag von Lewis in Italien, wie er da mit dem schwarzen Mantel auf dem Werksgelände steht, die Aufnahme ist jetzt heute Kult.»



«Lewis Hamilton im Ferrari, das wird ein Kassenschlager für die Formel 1, und zwar überall, vor allem in Amerika, in Asien und in Europa. Ferrari hat aus allen möglichen Gründen, vor allem aus kommerziellen, die richtige Entscheidung getroffen.»



Formel-1-Präsentationen 2025

14. Februar: Williams in Silverstone

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain



Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain



Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat