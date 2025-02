Mercedes-Teamchef Toto Wolff: Mahnung vor Saisonstart

Nach dem Abgang von Lewis Hamilton setzt Mercedes auf das Können von George Russell und Kimi Antonelli. Teamchef Toto Wolff glaubt an seine Fahrer, bleibt aber vorsichtig, wenn es um die eigenen Erfolgsaussichten geht.

Für das Mercedes-Team beginnt mit der neuen Saison auch ein neues Kapitel in der Team-Gesichte. Denn nach dem Abgang des siebenfachen Weltmeisters Lewis Hamilton, der neu für Ferrari auf Punktejagd geht, setzt die Mannschaft des Werksteams mit dem Stern auf die Dienste von George Russell und Rookie Kimi Antonelli.

Letzterer wird seine erste Formel-1-Saison bestreiten, und Wolff ist sich sicher, dass der junge Italiener die hohen Erwartungen erfüllen wird, die man in ihn setzt. Auch von Russells Können ist der Wiener überzeugt. Im Gespräch mit «Sky Sports F1» sagt er: «George ist bereit für den Titelgewinn.»

Gleichzeitig mahnt der Österreicher: «Wir müssen ihm und Kimi aber ein Auto zur Verfügung stellen, das schnell genug ist.» Ob das im letzten Jahr vor der grossen Regelrevolution gelingt, ist aber noch nicht klar, wie auch der Teamchef betont: «Diese Autos sind sehr kompliziert, es ist nicht einfach, bei der Abstimmung den richtigen Weg zu finden, und uns gelang das bisher nur in ein paar Fällen.»

«In Las Vegas waren wir ultra-dominant, doch andererseits waren wir auf anderen Strecken nicht einmal in der Lage, um Podestplätze kämpfen zu können», fuhr Wolff fort. »Deshalb will ich nicht zu viel darüber spekulieren, wie wir abschneiden werden. Wir werden sehen, wie es bei den Testfahrten laufen wird und ob wir die Balance-Probleme in den Griff bekommen sowie die Reifen verstanden haben.»



Formel-1-Präsentationen 2025

14. Februar: Williams in Silverstone

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat