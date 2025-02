Andrea Stella: Kampfansage an Lewis Hamilton

Als langjähriger Ferrari-Mitarbeiter hat auch der heutige McLaren-Teamchef Andrea Stella den Start von Lewis Hamilton beim Team aus Maranello mitverfolgt. Der Italiener wagt eine Kampfansage an den siebenfachen Champion.

Rund zehn Jahre ist es her, als Andrea Stella seinen Job als Renningenieur von Fernando Alonso bei Ferrari aufgab, um bei McLaren ein neues Karriere-Kapitel aufzuschlagen. 15 Jahre lang hatte der heutige McLaren-Teamchef verschiedene Rollen beim Team aus Maranello bekleidet und war dabei auch als Performance Ingenieur von Michael Schumacher und Kimi Räikkönen tätig.

Kein Wunder, wurde der beliebte Italiener auch auf den Team-Wechsel von Lewis Hamilton angesprochen, der sich nach zwölf Mercedes-Jahren dazu entschieden hat, mit den Roten seinen Traum vom achten WM-Titel zu erfüllen. Sehr zur Freude von Stella, der bei «Sky Sports F1» erklärte: «Ich habe das aus der Ferne mitverfolgt, aber so, wie es berichtet wurde, gab es für Lewis eine grossartige Einführung bei Ferrari.»

Für ihn sei die Neuigkeit über den Team-Wechsel des früheren Dauersiegers auch aufregend gewesen, gestand der 53-Jährige. «Schliesslich habe ich selbst 15 Jahre bei Ferrari verbracht und es war aufregend, etwas mitzuverfolgen, das historisch für die Formel 1 ist – ein siebenfacher Champion, der zu Ferrari und damit zu einem der berühmtesten Teams wechselt.»

Und der Ingenieur, unter dessen Leitung McLaren im vergangenen Jahr den ersten Konstrukteurstitel seit 1998 erobern konnte, wagte auch eine Kampfansage: «Ich denke, Ferrari und Hamilton haben das gut gemanagt, aber ich bin mir sicher, dass sie sehr wohl wissen, dass letztlich nur das, was auf der Strecke passiert, zählt. Nach der ersten Aufregung werden sie sich sicherlich auf ihre Vorbereitung konzentrieren. Und wir fokussieren uns unsererseits darauf, ihnen das Leben etwas schwer zu machen.»

Formel-1-Präsentationen 2025

14. Februar: Williams in Silverstone

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat