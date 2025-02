Formel-1-Legenden: Kritik an Senna-Serie auf Netflix

Im vergangenen Jahr veröffentlichte der Streaming-Dienst Netflix eine Serie über das Leben von Formel-1-Ikone Ayrton Senna. Viele Fans und auch einige Formel-1-Veteranen kritisierten diese.

Dass der unvergleichliche Ayrton Senna die Herzen der Formel-1-Liebhaber auch mehr als 30 Jahre nach seinem tragischen Unfalltod berührt, zeigt sich immer wieder. Die GP-Legende gehört auch heute noch zu den beliebtesten Piloten in der Geschichte des Sports, und auch im aktuellen Feld geraten viele Fahrer ins Schwärmen, wenn sie über die Glanztaten des Brasilianers reden.

Deshalb dachten sich auch die Netflix-Verantwortlichen, dass eine Serie über den viel zu früh verstorbenen dreifachen Weltmeister nicht nur die Fans des Sports begeistern würde. Das 170-Millionen-Dollar-Projekt, das von US-Filmen produziert und im vergangenen November veröffentlicht wurde, kam aber nicht bei allen gut an.

So klagte etwa der zehnfache GP-Sieger Gerhard Berger, den eine Freundschaft mit Senna verband, über die Art und Weise, wie die Rivalität zwischen Senna und Alain Prost dargestellt wird. Der Tiroler sagte gegenüber der «Kronen Zeitung», dass er sich diese Serie nicht angeschaut habe. Dennoch bekam er mit, dass ihm die Drehbuch-Autoren auch Dinge in den Mund gelegt haben, die er nie sagen würde. «Ich halte das für eine Frechheit», schimpfte der 65-Jährige.

Ähnlich klingt die Kritik von Sennas früherem Rivalen und späterem Freund Alain Prost. Der vierfache Champion erklärte bei «RMC Motori»: «Ich bin mir sicher, dass es Ayrton nicht gefallen hätte3, nicht zuletzt, weil es an Sensibilität mangelt.»

«Die Geschichte ist an sich schon grossartig, deshalb sollte man keine Dinge hinzudichten, die nicht der Wahrheit entsprechen. Wenn sie etwas Kommerzielles produzieren, sollten sie das nicht in Sennas Namen machen. Das mag ich nicht, und ich akzeptiere es auch nicht», sprach der 51-fache GP-Sieger Klartext.

