Carlos Sainz: Debüt im Formel-1-Williams FW47

Formel-1-Star Carlos Sainz hat sich entschieden, nach dem Verlust seines Ferrari-Cockpits zu Williams zu wechseln. Der vierfache GP-Sieger aus Madrid durfte bei der Präsentation als Erster im FW47 ausrücken.

Dass Carlos Sainz seinen Platz im Ferrari-Team nach vier Jahren an Lewis Hamilton abgeben musste, wusste der Spanier bereits vor dem Start der letztjährigen Saison. Er reagierte sportlich auf die Nachricht über die Verpflichtung des siebenfachen Weltmeisters, die das gesamte Formel-1-Fahrerlager überrascht hatte.

Und Sainz kündigte gleich an, seine Optionen für die Zukunft genau zu prüfen und sich entsprechend viel Zeit bei der Wahl seines nächsten Brötchengebers zu lassen. Einige Gegner der Roten bemühten sich um seine Verpflichtung, und am Ende machte das Williams-Team das Rennen.

«Ich bin zuversichtlich, dass Williams der richtige Ort für mich ist, um meine Formel-1-Reise fortzusetzen und ich bin extrem stolz, mich einem so historischen und erfolgreichen Team anzuschließen, wo viele meiner Kindheitshelden gefahren sind», begründete Sainz seine Wahl.

Und der vierfache GP-Sieger aus Madrid erklärte kämpferisch: «Das Ziel, Williams wieder an die Stelle vorne im Grid zu bringen, wo das Team hingehört, ist eine Herausforderung, der ich mich mit Vorfreude und einer positiven Einstellung stelle. Ich bin überzeugt, dass dieses Team die Zutaten hat, wieder Geschichte zu schreiben.»

Williams ist bereits das fünfte Team, für das Sainz in der Königsklasse antritt, und der 30-Jährige hat sich für die erste gemeinsame Saison bereits ausgiebig vorbereitet, wie er anlässlich der Enthüllung des 2025er-Autos verriet: «Wenn du von einem Team zu einem anderen Rennstall wechselst, dann fällt die ohnehin schon kurze Winterpause noch kürzer aus, denn du nimmst die Arbeit noch früher auf. Es gibt viel, das du lernen musst, und ich habe schon ziemlich viel Zeit hier in England verbracht, um mich mit meinem neuen Team vertraut zu machen.»

Den kurzen Urlaub auf den Malediven, den er einlegte, konnte Sainz nicht geniessen, wie er offenbarte: «Ich liebe es, mich sportlich zu betätigen und in diesem Winter war ich fünf, sechs Tage auf den Malediven, wo es nur Sand und Meer gibt. Nach zwei Tagen wurde ich dann schon unruhig und wollte das Training wieder aufnehmen. Ich wollte mich aktiv betätigen und nicht nur in der Sonne liegen und mich entspannen. Das ist nicht so mein Ding.»

Sainz war der erste der beiden Williams-Piloten, der im FW47 ausrücken durfte. Die erste Installationsrunde absolvierte er auf dem trockenen Rundkurs von Silverstone auf Regenreifen, entsprechend wenig konnte er noch über den Speed seines neuen Dienstwagens sagen. «Ich kann nur sagen, dass alles glatt lief, und das ist bei der ersten Runde mit einem neuen Auto immer gut. Nun werde ich den Ingenieuren mein Feedback die zwei, drei Dinge geben, die im Cockpit verbessert werden können, und dann werden wir uns darauf vorbereiten, auf den Slicks auszurücken.»



Formel-1-Präsentationen 2025

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat