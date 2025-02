Lewis Hamilton, Ferrari: 500.000 Fans in Silverstone?

​Eine Statistik zeigt, welche Formel-1-Rennen 2024 in Sachen Fan-Aufmarsch am beliebtesten waren. Verblüffend auch, welche Organisatoren in Sachen Ticketverkauf am meisten zulegen konnten.

Immer wieder erhalten wir von den SPEEDWEEK.com-Lesern diese Frage: «Zu welchem Rennen sollen wir hinreisen?» Die Antwort dazu ist nicht einfach, weil das Budget die Planung bestimmt.

Ich pflege dann jeweils zu scherzen: «Ein sicherer Wert sind die Rennen, die mit dem Buchstaben M beginnen – Monte Carlo, Monza, Melbourne, Montreal, Miami und natürlich Maustin.»

Gut, das mit Austin war ein Kalauer, und natürlich fehlen in Sachen Atmosphäre einige unvergleichliche Läufe, wie die GP-Klassiker in Spa-Francorchamps und in Silverstone.

Wenn es nach Informationen der Veranstalter geht, dann war der britische Grand Prix in Sachen Fan-Aufmarsch auch 2024 das beliebteste aller GP-Wochenenden – mit 480.000 Besuchern (alle Angaben hier stammen von den Veranstaltern). Das entspricht ziemlich genau dem Wert von 2023, aber das könnte sich bald ändern.



Denn 2025 tritt Lewis Hamilton im Rot von Ferrari an, und es ist durchaus möglich, dass in Silverstone Anfang Juli die magische Grenze von einer halben Million Fans geknackt wird.



Gucken wir uns einmal an, wie viele Formel-1-Anhänger 2024 zu den einzelnen GP-Wochenenden gekommen sind.



1. Silverstone 480.000

2. Melbourne 452.055

3. Austin 440.000

4. Mexiko-Stadt 404.958

5. Spa-Francorchamps 380.000

6. Montreal 350.000

7. Monza 335.000

8. Hungaroring 310.000

9. Las Vegas 306.000

10. Zandvoort 305.000

11. Spielberg 302.000

12. Barcelona 297.368

13. São Paulo 291.717

14. Miami 275.000

15. Singapur 269.072

16. Suzuka 229.000

17. Imola 200.000

18. Shanghai 200.000

19. Abu Dhabi 190.000

20. Katar 154.973

21. Bahrain 100.000

22. Baku 76.000



Monaco und Jeddah haben 2024 keine Zahlen veröffentlicht. Die Kapazität in Saudi-Arabien beträgt 150.000 Zuschauer, jene in Monte Carlo ist schwer abzuschätzen, weil viele Zuschauer gar kein offizielles Ticket kaufen, sondern das Rennen aus einem der vielen Häuser gucken. Schätzungen zufolge könnten das übers Wochenende leicht 200.000 Fans sein.



Gemessen an 2023 haben am markantesten zugelegt: Imola (mehr als 50% im Plus), Katar (+29%), Shanghai (+25%), Abu Dhabi (+12%) und Monza (+10%). Nur zwei Rennen hatten 2024 weniger Zuschauer als im Jahr davor, nämlich Melbourne (–0,66%) sowie Las Vegas (–2,8%).