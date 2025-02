Erste Bilder: McLaren MCL39-Mercedes Norris/Piastri

​Der englische Traditionsrennstall McLaren hat auf der GP-Strecke von Silverstone das 2025er Modell des Typs MCL39 auf die Bahn gebracht. Lando Norris und Oscar Piastri sollen ein Wörtchen um den Titel mitreden.

Das McLaren Formel 1 Team enthüllte am 13. Februar den 2025er Rennwagen des Typs MCL39 auf dem Silverstone Circuit, als er zum ersten Mal mit einem auffälligen geometrischen Camo-Design in Papaya- und Schwarztönen auf die Strecke ging.

Nach einer erfolgreichen Saison 2024, in der McLaren seine reiche Geschichte mit der neunten FIA Formel 1 Konstrukteurs-Meisterschaft fortsetzte, und in Vorbereitung auf die FIA Formel 1 Weltmeisterschaft 2025, führte das Team einen Filmtag durch. Lando Norris und Oscar Piastri teilten sich dabei die Arbeit am Lenkrad.

Zak Brown, CEO von McLaren Racing: «Der heutige Tag ist ein Meilenstein auf unserer Reise im Kampf um den WM-Titel 2025. Es ist grossartig, unseren Herausforderer für die Meisterschaft, den MCL39, zum ersten Mal auf die Strecke zu bringen und die Krönung der harten Arbeit des Teams zu präsentieren.»

«Wir müssen realistisch sein, dass wohl jedes Team über den Winter Fortschritte gemacht hat. Das vergangene Jahr hat gezeigt, wie sehr sich das Starfeld geschlossen hat, was fabelhaft für den Sport ist. Wir glauben, dass wir seit dem MCL38, mit dem wir 2024 den Konstrukteurs-Pokal gewonnen haben, weitere Schritte nach vorne gemacht haben; aber wir werden nicht wissen, wo wir in der Tabelle stehen, bis wir in Australien in das Qualifying gehen.»



Andrea Stella, Teamchef von McLaren F1: «Wir freuen uns darauf, den MCL39 heute auf dem Silverstone Circuit zum ersten Mal auf die Strecke zu schicken. Während wir das letzte Jahr als Champion abgeschlossen haben, hat 2024 gezeigt, wie hart umkämpft das Feld ist, was sich in der diesjährigen Meisterschaft fortsetzen wird. Wir müssen uns also darauf konzentrieren, in diesem engen Feld ganz vorne mitzufahren. Es wird ein aufregendes, aber unglaublich herausforderndes Jahr werden.»



Lando Norris, WM-Zweiter von 2024: «Es ist aufregend, vor den Vorsaisontests in Bahrain zum ersten Mal in den MCL39 zu steigen und zu sehen, was er auf der Strecke leisten kann. Die Tarnlackierung macht Spass, und es ist toll, etwas Anderes zu zeigen, bevor wir bei der offiziellen Vorstellung des F1 75 die komplette Lackierung enthüllen.»



«Ich war mehrfach im MTC, um mich auf die kommende Saison vorzubereiten, und die Stimmung ist positiv und konzentriert. Wir freuen uns alle darauf, das Auto in Bahrain vor unserem Wettbewerbsdebüt in Australien auf die Strecke zu bringen und zu sehen, wo wir im Vergleich zu den anderen Teams stehen. Es zeichnet sich eine spannende Saison ab.»



GP-Sieger Oscar Piastri: «Es ist grossartig, zum ersten Mal hinter dem Steuer des MCL39 zu sitzen, bevor wir ihn in Bahrain auf Herz und Nieren prüfen. Die Tarnlackierung sieht cool aus, und ich freue mich darauf, bei der offiziellen Vorstellung der Lackierung in der nächsten Woche zu zeigen, was wir in dieser Saison fahren werden.»



«Ich habe im Winter hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass ich für die kommende Saison bereit bin. Die Abstände an der Spitze werden wahrscheinlich unglaublich eng sein, aber ich freue mich über den Spielraum, den ich nach zwei Jahren in diesem Sport habe. Die Grands Prix, die ich zu Beginn meiner Karriere gewonnen habe, haben mich auf den Geschmack des Erfolgs gebracht, und ich will noch viel mehr.»