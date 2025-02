Williams-Pilot Alex Albon: «Es hat sich abgezeichnet»

Alex Albon glaubte schon früh an die Wende bei Williams

Alex Albon freut sich über die Fortschritte, die das Williams-Team seit dem Besitzer-Wechsel von 2020 machen konnte. Der Thai-Engländer wird in diesem Jahr seine 4. Saison mit der Mannschaft aus Grove in Angriff nehmen.

Das Williams-Team soll wieder an die Spitze zurückkehren, das ist das erklärte Ziel von Teamchef James Vowles, der keine Mühen scheut, um dem drittältesten Formel-1-Rennstall zu altem Glanz zu verhelfen. Mit Carlos Sainz, der bei Ferrari für Lewis Hamilton Platz machen musste, hat der ehemalige Mercedes-Chefstratege auch einen hochkarätigen Fahrer an Bord locken können.

Neben dem Spanier geht weiterhin Alex Albon für die Mannschaft aus Grove auf Punktejagd. Der 28-Jährige aus London stiess 2022 zum britischen Rennstall und nimmt folglich seine vierte Saison mit den Blauen in Angriff. Die Vorfreude ist gross, auch wenn die Winterpause kürzer als in den Vorjahren ausfiel, wie er im Rahmen der Präsentation seines diesjährigen Dienstfahrzeugs erklärte.

«Weil die Saison im vergangenen Jahr erst spät zu Ende gegangen ist, fühlt sich die Winterpause noch kürzer als in den Vorjahren an. Wir hatten vielleicht eine Woche frei, danach mussten wir wieder das Training aufnehmen», berichtete der 104-fache GP-Teilnehmer, der in seiner bisherigen Formel-1-Karriere 104 Grands Prix bestritten hat.

Er habe sich dennoch gut erholen können, berichtete Albon, und betonte, wie sehr er sich auf die anstehende Saison freue: «Es kam nicht unerwartet, dass wir mit Atlassian einen neuen Titelpartner gefunden haben, denn ich habe die Transformation dieses Teams schon früh mitbekommen. Das hat sich abgezeichnet.»

«Es ist natürlich schön, dass auch andere Leute an das Projekt glauben. Offenbar war ich einer der Ersten, die daran geglaubt haben, und es ist toll, dass wir nun Atlassian und Carlos an Bord holen konnten, im ganzen Team herrscht eine Aufbruchstimmung, die spürbar ist, wenn man im Formel-1-Werk ist», erzählte der zweifache GP-Podeststürmer, der sich zunächst gedulden musste, bevor er seinen neuen Dienstwagen ausprobieren konnte. Denn die Premiere im FW47 bestritt Neuzugang Sainz.

Albon schwärmte schon vor seiner Premiere: «Ich liebe die Zeit, die ich im Auto verbringen darf, und wenn ich heute damit ausrücke, wird das sicherlich ein ganz wichtiger Moment für mich sein. Ich lebe meinen Traum, ich habe schon seit ich vier Jahre jung war davon geträumt, Formel-1-Pilot zu sein, und ich denke, allen in diesem Team geht es so, sie alle wollten es in den GP-Zirkus schaffen, weil dies einfach ein ganz besonderer Ort ist.»

