Lando Norris: So will er Max Verstappen schlagen

In der Formel-1-Saison 2024 musste sich Lando Norris mit dem zweiten WM-Rang begnügen. In diesem Jahr will er gegen Red Bull Racing-Star Max Verstappen triumphieren – und weiss auch schon, wie er vorgehen wird.

Die Formel-1-Fans dürfen sich auch in diesem Jahr über einen spannenden Spitzenkampf freuen, sind sich die GP-Experten sicher. Sie erwarten erneut ein Duell zwischen Champion Max Verstappen und dem letztjährigen WM-Zweiten Lando Norris. Letzterer beteuerte zwar im Rahmen des Rollouts seines neuen Dienstwagens in Tarnfarben am gestrigen Donnerstag, dass der Red Bull Racing-Star nicht sein einziger Gegner sein würde.

Im gleichen Atemzug räumte der britische McLaren-Star aber gegenüber «ESPN» ein: «Wenn es darum geht, wer der Fahrer ist, den es zu schlagen gilt, dann lautet die Antwort wahrscheinlich schon Max. Er hat die letzten paar WM-Titel in Folge erobert, deshalb ist er sicherlich der Gejagte.»

«Aber wir ich denke, wir gehen in diesem Jahr erhobenen Hauptes in die Saison, und wir haben höhere Erwartungen. Denn bisher haben wir es leider nie geschafft, wirklich gut in ein Jahr zu starten. Das klingt nicht gut, aber entspricht schlicht der Wahrheit. Ich bin nicht stolz darauf, aber wir hoffen, dass es in diesem Jahr anders ist, und das versetzt uns in eine viel bessere Ausgangslage. Statt dass wir versuchen, einen Rückstand aufzuholen, können wir von Anfang an stark sein», hofft Norris.

Später verriet der vierfache GP-Sieger dennoch, wie er sich gegen den Kontrahenten aus dem Red Bull Racing Team durchsetzen will: «Ich muss meine Ellenbogen ausfahren und zeigen, dass ich ihm nicht willentlich eine Position überlasse. Aber ich muss auch überlegt vorgehen. Denn du musst ein cleverer Fahrer sein, um gegen Max erfolgreich sein zu können, wie das letzte Jahr gezeigt hat.»

Er freue sich gegen die engen Duelle, beteuerte der 25-Jährige daraufhin. «Ich mag diese Momente, in denen man schnelle Entscheidungen treffen muss, und es ist immer viel schwieriger, wenn man im Auto sitzt, als wenn man es sich danach noch einmal ansieht, und sich denkt: 'Warum zum Teufel habe ich das getan, was war ich doch für ein Idiot!‘»

«Gleichzeitig will ich aber auch betonen, dass ich ihm nichts beweisen und keine unnötigen Risiken eingehen muss. Ich muss mich einfach auf mich selbst konzentrieren, da gibt es meiner Ansicht nach nichts Besonderes, das man tun muss, um Max zu schlagen. Er ist schnell, aggressiv und einer der Besten überhaupt. Und am einfachsten ist es, wenn man ein bisschen schneller als er ist und vorne bleibt. Aber wie gesagt, ich weiss auch, dass man clever sein und sein Auto gut positionieren muss. Und man muss manchmal auch an die Zukunft denken, und nicht nur an den kurzfristigen Erfolg», betonte Norris daraufhin.





Formel-1-Präsentationen 2025

14. Februar: Williams in Silverstone

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat