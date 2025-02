Max Verstappen: Sitzprobe im RB21 absolviert

Der 27-Jährige nimmt in diesem Jahr seine elfte GP-Saison in Angriff

Der aktuelle Weltmeister will mit dem 2025er-Auto seine Titelkrone zum vierten Mal in Folge erfolgreich verteidigen

Formel-1-Champion Max Verstappen hat bei seinem Besuch im Red Bull Racing-Werk seine Sitzprobe im diesjährigen GP-Auto absolviert, mit dem er zum fünften Mal in Folge die WM-Titelkrone erobern will.

Die Formel-1-Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden, bevor sie einen ersten Vorgeschmack auf die nächste Saison bekommen. Nachdem McLaren am gestrigen Donnerstag die ersten Bilder des 2025er-Modells MCL39 veröffentlicht hat, legte Red Bull Racing mit den ersten Bildern von Max Verstappen bei seiner Sitzprobe nach.

Der vierfache Champion nahm im RB21 Platz, mit dem er seinen vierten Titelgewinn in Folge verteidigen will. Einfach wird das nicht, wie er selbst prognostiziert hat, denn die Konkurrenz konnte nach der Rekord-Saison 2023 im vergangenen Jahr aufholen. Das spiegelt sich auch in der Konstrukteurswertung, in der Red Bull Racing 2024 den dritten Platz hinter McLaren und Ferrari belegt hat.

Verstappen hatte schon vor der letzten WM-Runde klargestellt, dass es für ihn immer nur darum gehe, mehr Leistung zu finden: «Dun willst dich ständig verbessern und findest immer Bereiche, an denen du arbeiten musst. Wir sind diesmal an etwas mehr Grenzen gestossen, und das hat uns auch mehr Ansatzpunkte für die Arbeit am 2025er-Auto gegeben.»

Am heutigen Freitag steht übrigens auch die Enthüllung des Williams-Renners an – in einer Spezial-Lackierung, um die Zusammenarbeit mit dem neuen Titelsponsor «Atlassian» zu feiern. Die Fans können die Enthüllung ab 10.30 Uhr MEZ online mitverfolgen.