Martin Brundle über Max Verstappen: «Er kämpft hart»

Die Formel-1-Fans freuen sich auf die anstehende Saison, in der erneut ein Spitzenkampf zwischen Max Verstappen und Lando Norris erwartet wird. Martin Brundle erklärt, wie sein Landsmann den Champion schlagen kann.

Dass Max Verstappen nicht einfach zu schlagen ist, wissen nicht nur seine 19 Gegner im Formel-1-Feld. Auch jeder Beobachter der Grands Prix hat schon viele Kostproben von Verstappens Kampfkunst serviert bekommen. Der vierfache Champion aus dem Red Bull Racing Team kämpft bis ans Limit – und ist entsprechend erfolgreich.

Das bekam Lando Norris im vergangenen Jahr gleich mehrmals am eigenen Leibe zu spüren. Der McLaren-Pilot sass am Ende im schnellsten Auto, dennoch krönte sich Verstappen – auch dank seiner Glanztat im Regen von São Paulo – beim drittletzten Kräftemessen in Las Vegas zum vierten Mal in Folge zum Weltmeister.

In diesem Jahr will Norris Wiedergutmachung leisten. Und der 25-Jährige hat auch angekündigt, dass er die Ellenbogen ausfahren wird, um im Zweikampf gegen den Niederländer zu bestehen. Das wird vielleicht nicht reichen, glaubt Martin Brundle. Der GP-Veteran erklärte im Rahmen des Rollouts von Norris’ neuestem Dienstwagen: «Lando glaubt wahrscheinlich, dass er den WM-Titel gewinnen kann. Dazu muss er die Ellenbogen ausfahren, und Rasierklingen daran anbringen, wenn er sich Rad-an-Rad-Duelle mit Max liefert.»

«Jeder muss das, denn so fährt Max – er kämpft hart – und deshalb hat er auch die letzten vier WM-Titel erobert», sagte der «Sky Sports F1»-Experte über den Red Bull Racing-Star. Lobende Worte gab es auch für Norris: «Ich glaube, er weiss, was er zu tun hat. Er hat nun viel Erfahrung und er hat zwei seiner Rennsiege im vergangenen Jahr auf dominante Art und Weise eingefahren. Ich denke, er hat alle Zutaten, die für den Titelerfolg nötig sind.»

Formel-1-Präsentationen 2025

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat