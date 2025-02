8. WM-Titel von Hamilton? Das sagt Vorgänger Sainz

Mit Ferrari will sich Lewis Hamilton den Traum vom achten Titelgewinn erfüllen. Über die Chancen des siebenfachen Champions wurde bereits viel gesprochen – auch sein Vorgänger Carlos Sainz wurde dazu befragt.

Mit dem Wechsel von Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari musste sich auch Carlos Sainz einen neuen Platz im Formel-1-Feld suchen. Der schnelle Spanier entschied sich nach gründlicher Analyse seiner Optionen für das Williams-Team, dem er die Rückkehr an die Spitze des Feldes zutraut. Auch seinem letzten Brötchengeber traut der 30-Jährige viel zu, wie er anlässlich der Fahrzeug-Präsentation seines neuen Teams in Silverstone betonte.

Sainz beteuerte: «Als ich Ferrari verlassen habe, hatte ich das Gefühl, dass sowohl das Team als auch Charles Leclerc bereit für den Kampf um den WM-Titel sind.» Mit dem Zuzug von Hamilton habe sich die Chance der Roten auf den Gesamtsieg sicherlich nicht verkleinert, fügte er an: «Diese Chance kann durch Lewis nur vergrössert werden.»

Ob der siebenfache Weltmeister den achten WM-Titelgewinn mit der Mannschaft aus Maranello erzielen kann, sei jedoch eine Frage, die er nicht beantworten kann, betonte Sainz daraufhin. «Ich war nie sein Teamkollege, deshalb weiss ich nicht, wozu er fähig ist. Ich habe seine Daten nie gesehen.»

«Ich weiss, wie gut Charles ist, aber bei Lewis kann ich das nicht sagen, denn das geht nur, wenn man als Teamkollege erkennen kann, was der Fahrer auf der anderen Seite der Box leistet. Wenn ich mir seinen Background und seine Ergebnisse anschaue, dann kann ich nur sagen, dass die Chance sehr gross ist, dass er auch im Ferrari konkurrenzfähig ist.»

«Aber das hängt wie immer auch von der Frage ab, wie gut er sich an das Auto und das Team gewöhnen kann», schränkte der vierfache GP-Sieger ein. «Da gibt es so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, dass es für mich unmöglich ist, irgendwelche Prognosen zu machen.»

