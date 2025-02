Rollout Williams FW47: Kleinere Probleme entdeckt

Der Shakedown von Williams in Silverstone verlief ohne grössere Sorgen. Dennoch hat das britische Formel-1-Team ein paar kleinere Probleme gefunden, die bis zum Vorsaisontest ausgemerzt werden können.

Zehntausende Arbeitsstunden hat das Williams-Team in die Entwicklung des FW47 investiert, wie Teamchef James Vowles bei der Präsentation und Streckenpremiere des diesjährigen GP-Renners aus Grove betonte. Und das Debüt in Silverstone verlief grösstenteils nach Wunsch. Erst durfte der prominente Neuzugang Carlos Sainz das neueste Modell der Briten bewegen, danach war sein Teamkollege Alex Albon an der Reihe.

Die Williams-Piloten spulten insgesamt 200 km ab, wie Chefingenieur Dave Robson verriet: «Das Auto lief gut und nach ein paar vorsichtigen Runden, in denen wir sichergestellt haben, dass alles korrekt funktioniert, haben wir das Auto stärker gefordert. Dabei haben wir keine grossen Probleme ausgemacht. Aber natürlich gab es ein paar kleinere Probleme, die wir vor den Vorsaison-Testfahrten in Bahrain aber ausmerzen können. Sie haben sich nicht auf die Arbeit auf der Strecke ausgewirkt.»

Zur Performance des FW47 wollte Robson noch kein Urteil abgeben. Er betonte: «Unter den kalten Bedingungen und mit den Pirelli-Promotionsreifen ist es unmöglich, die Leistung des FW47 zu beurteilen. Aber die Telemetrie und das Feedback der Fahrer deuten darauf hin, dass die grundlegenden Eigenschaften des Autos den Erwartungen sehr nahe kommen und es keine unmittelbaren Probleme beim Handling gibt.»

«Wir haben jetzt ein paar Tage Zeit, um die Erfahrungen von heute zu nutzen, um unseren Testplan für Bahrain zu vervollständigen. Jetzt, da wir zuversichtlich sind, dass das Auto gut laufen wird, sind wir in einer guten Position, um unsere Zeit in Bahrain optimal zu nutzen und sicherzustellen, dass wir in Melbourne ankommen und bereit sind, stark in die neue Saison zu starten», fügte der Ingenieur an.

