Formel-1-Saison 2025: McLaren plant frühe Updates

McLaren hat in Silverstone das Streckendebüt mit dem diesjährigen GP-Auto bestritten. Der MCL39, mit dem Lando Norris und Oscar Piastri auf Punktejagd gehen werden, soll früh weiterentwickelt werden.

Im vergangenen Jahr hat sich das McLaren-Team einen langgehegten Wunsch erfüllt. Die Mannschaft aus Woking hat zum ersten Mal seit 1998 die Konstrukteursmeisterschaft für sich entschieden. Die Entscheidung fiel erst beim Saisonfinale in Abu Dhabi. Lando Norris gewann das letzte Rennen des Jahres vor den Ferrari-Piloten und sicherte seinem Team damit den Gesamtsieg.

Ausschlaggebend für den Erfolg waren die Weiterentwicklungen des MCL38, vor allem das Update in Miami brachte einen grossen Performance-Gewinn. Deshalb soll auch das Nachfolgemodell MCL39, das in dieser Woche im Rahmen eines Filmtages auf dem Silverstone Circuit zum ersten Mal bewegt wurde, schon früh weiterentwickelt werden.

Dies verriet Teamchef Andrea Stella im Rahmen des Streckendebüts, bei dem das Auto in einer speziellen Tarn-Lackierung in Papaya- und Schwarztönen glänzte. «Das Auto, das wir heute sehen, ist im Wesentlichen auch das Auto, das wir bei den Vorsaison-Testfahrten in Bahrain einsetzen werden. Wir haben versucht, die Entwicklung möglichst schnell voranzutreiben, und das bedeutet, dass es im Laufe der ersten Rennen der Saisons schon einige Updates geben wird», erzählte der Ingenieur.

Man habe vor allem versucht, dem Auto mehr Abtrieb zu verleihen und die aerodynamische Effizienz zu erhöhen, erklärte der Italiener. «Wir haben in vielen Bereichen nachgelegt und auch das grundlegende Layout verändert», offenbarte er stolz. «Wir haben so ziemlich jede Hauptkomponente verändert, und das in einigen Fällen nicht nur geringfügig. So ziemlich alles vom Frontflügel bis zum Getriebe wurde optimiert.»

«Wir mussten bei der Entwicklung aggressiv vorgehen und versuchen, die Performance so stark wie möglich zu steigern», ergänzte Stella, der auch betonte: «Wir hatten im vergangenen Jahr zwar eine erfolgreiche Saison. Aber wir wissen sehr gut, dass unser Performance-Vorsprung nur klein war.»

Formel-1-Präsentationen 2025

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat