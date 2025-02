Saison 2025: Oscar Piastri glaubt an seine WM-Chance

McLaren-Star Lando Norris kämpfte im vergangenen Jahr um den WM-Titel und zählt auch in dieser Saison zu den Favoriten. Sein Teamkollege Oscar Piastri ist dennoch überzeugt: Auch er hat eine Chance auf den WM-Titel.

Am Ende musste Oscar Piastri seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris Schützenhilfe im WM-Spitzenkampf gegen Red Bull Racing-Star Max Verstappen leisten. Die Opfer des jungen Australiers brachten letztlich nicht den erhofften Erfolg. Dennoch präsentierte sich der 23-Jährige aus Melbourne als Teamplayer.

Dass das McLaren-Team erst spät zum Mittel der Stallorder griff, wurde von vielen Experten kritisiert. Schliesslich bestand die Teamführung etwa in Ungarn darauf, dass Norris seinem Stallgefährten die Spitzenposition überliess, da er nur durch einen frühen Boxenstopp an Piastri vorbeigekommen war. Der Brite entsprach dem Wunsch erst nach einiger Überzeugungsarbeit, was Piastri den ersten GP-Sieg bescherte.

In Baku wiederholte der WM-Vierte von 2024 das Kunststück und holte damit weitere wichtige Punkte für die Mannschaft, die nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi den ersten WM-Titelgewinn seit 1998 feiern durfte. Nun steht bald die neue Saison an und Piastri ist sich sicher, dass auch er eine faire Chance auf die Titelkrone hat.

Bei der Streckenpremiere des MCL39 erklärte das McLaren-Talent: «Das neue Jahr ist definitiv ein Neuanfang. Jeder fängt wieder bei Null an, und ich denke, dass es im vergangenen Jahr ganz normal war, dass ich gegen Ende noch die Möglichkeit hatte, mein Bestes zu geben. Natürlich habe ich Lando in einigen Situationen geholfen, aber es kam auch ein paar Mal vor, dass er mir half, es war also nicht nur einseitig.»

«Aber nun fangen wir wieder bei Null an und ich glaube, dass ich dieses Jahr auch die Chance haben werde, Weltmeister zu werden. Ich glaube, dass ich vor zwölf Monaten noch mit einigen Schwächen in die Saison gestartet bin, die ich dann angehen konnte. Jetzt geht es darum, jedes Wochenende mein Bestes zu geben», ergänzte Piastri kämpferisch.



Formel-1-Präsentationen 2025

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat