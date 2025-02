Ferrari: Charles Leclerc vor Lewis Hamilton gewarnt

​Auf diese Antwort warten nicht nur die Tifosi gespannt: Wie wird das Ferrari-Stallduell zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton ausgehen? Ex-GP-Rennstallbesitzer Eddie Jordan warnt den Monegassen.

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc (27) gilt auf eine Runde als einer der schnellsten Formel-1-Fahrer der Gegenwart. In Sachen Konstanz über eine ganze Saison konnte der WM-Zweite von 2022 aber nicht überzeugen.

Nun steht der Monegasse vor einem ganz neuen Problem: Er hat als Stallgefährten den erfolgreichsten aller Formel-1-Fahrer erhalten, Lewis Hamilton. Seither fragen sich nicht nur die Tifosi – wie wir das wohl ausgehen zwischen dem 40-jährigen Briten und Leclerc?

Der langjährige Formel-1-Rennstallbesitzer Eddie Jordan hat für Leclerc einen Rat. Er sagt in seinem Podcast «Formula for Success»: «Charles ist jetzt seit sieben Jahren bei Ferrari. Er kennt dort alle Leute, er weiss, was er sagen muss, er spricht ihre Sprache. Leclerc ist der grosse Liebling von Maranello. Trotzdem wird er überrascht sein.»

«Ich schätze, er hatte in den vergangenen Jahren einen guten Weg gefunden, wie er mit Carlos Sainz umgehen soll. Aber ich glaube daran, dass Lewis bei Ferrari voll durchstarten wird. Vielleicht wird er dazu zwei oder drei Rennwochenenden brauchen, aber dann wird das richtig abgehen.»



«Ich würde Leclerc daher dringend raten, frühzeitig in die Gänge zu kommen, denn dann hat er noch die Möglichkeit, eine gewisse Dominanz zu zeigen. Je weiter die Saison voranschreiten wird, desto mehr Liebe wird Hamilton entgegengebracht, vom ganzen Land, denn Ferrari ist in Italien nun mal das Nationalteam. Ich glaube, Lewis sehnt sich nach dieser Zuneigung und wird darin aufblühen.»





Formel-1-Präsentationen 2025

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat