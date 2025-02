Liam Lawson (Red Bull Racing): Knacknuss Verstappen

​Auf dem Platz neben Max Verstappen ist es für einen Rennfahrer nicht einfach zu glänzen. Der Neuseeländer Liam Lawson (23) sagt, wie er seine Aufgabe bei Red Bull Racing anpacken will.

Der langjährige Formel-1-Teamchef Eddie Jordan hat das einmal so formuliert: «Der wohl undankbarste Platz in der Königsklasse ist jener neben Max Verstappen – weil es so verdammt schwierig ist, gegen den Kerl gut auszusehen.»

Bislang hatte der heute 27-jährige Niederländer fünf Stallgefährten in der Formel 1: Carlos Sainz bei Toro Rosso, danach bei Red Bull Racing Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon und schliesslich Sergio Pérez. Sie mussten gegen Max hartes Brot essen.

Gegen Sainz ging das Quali-Duell noch 12:11 aus, gegen Ricciardo 34:23. Dann aber: 11:1 gegen Gasly, 25:1 gegen Albon, 80:10 gegen Pérez.

Bei den Renn-Duellen (mit beiden im Ziel) hiess es 12:9 gegen Sainz, 35:22 gegen Ricciardo, 11:1 gegen Gasly, 17:9 gegen Albon sowie 79:11 gegen Pérez.



Es wird spannend sein zu sehen, wie der 23-jährige Liam Lawson ab 2025 gegen Max abschneiden wird, der Neuseeländer ist von Red Bull zum Nachfolger von Pérez bestimmt worden.



Liam sieht die kommende GP-Saison so: «Langsam fühlt sich das alles real an. Das ist der ersten Winter, in dem ich weiss, dass ich einen Stammplatz habe. Das war für mich eine Premiere.»



Lawson über seine Etappenziele: «Zunächst wollte ich es in die Formel 1 schaffen. Dann wollte ich solch einen guten Job machen, dass ich mich für ein Cockpit bei Red Bull Racing aufdränge. Nun muss das nächste Ziel darin bestehen, so viele Punkte als möglich einzufahren für RBR, und klar will ich mittelfristig auch Rennen gewinnen. Aber mir ist völlig bewusst, dass ich dazu noch sehr viel lernen muss, das fängt im ersten Saisonteil mit einigen Strecken an, die ich noch gar nicht kenne.»



«Ich weiss, dass von mir sehr viel erwartet wird. Also mache ich mich auf mein bislang anspruchsvollstes Jahr gefasst. Ich freue mich extrem auf Melbourne, Kanada sieht aufregend auf, aber generell wird der erste Teil des Jahres der kniffligste, mit einigen Pisten, die ich erst noch entdecken muss. Doch das ist auch ein Teil meiner Aufgabe, den ich interessant finde und dem ich entgegenfiebere.»



Liam sagt zum Dasein als Stallgefährte von Verstappen: «Das wird eine enorme Herausforderung, logisch, aber ich sehe das auch als hervorragende Gelegenheit, vom Besten zu lernen. Alle Daten liegen offen auf dem Tisch, ich kann detailliert erfahren, wo ich mich verbessern kann. Ich muss versuchen, das Beste aus meinen Möglichkeiten zu machen.»





Formel-1-Präsentationen 2025

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





