Franco Colapinto zurück zu Williams: Wer muss gehen?

​Williams-Teamchef James Vowles hat bekräftigt, dass der Argentinier Franco Colapinto bei Alpine lediglich eine Leihgabe ist. In zwei Jahren wird einer gehen müssen, Alex Albon oder Carlos Sainz.

Während der GP-Saison 2024 hat Williams-Teamchef James Vowles gehandelt: Der überforderte US-Amerikaner Logan Sargeant musste sein Cockpit räumen, Testfahrer Franco Colapinto wurde aus der Formel 2 in die Königsklasse geholt.

Der 21-jährige Argentinier zeigte sofort eindrucksvollen Speed und fuhr auf Augenhöhe mit Alex Albon. Allerdings lieferte Colapinto auch mehrfach Schrott ab. Für 2025 war für Franco kein Platz im Team, denn Williams angelte sich Ferrari-Fahrer Carlos Sainz.

Anfang Januar 2025 wurde bekannt: Colapinto übernimmt bei Alpine die Rolle des Test- und Reservefahrers für die kommende FIA Formel-1-Weltmeisterschaft 2025 und verstärkt damit den bestehenden Pool an Talenten, auf den das Team während der Saison zurückgreifen kann.

Als Teil seiner Rolle beim BWT Alpine Formula One Team wird Franco das ganze Jahr über bei einer Reihe von Grands Prix anwesend sein und sich die Fahraufgaben mit Paul Aron und Ryo Hirakawa im Rahmen des TPC-Programms (Testing of Previous Cars) teilen sowie zu den Bemühungen des Teams am Driver-in-Loop-Simulator in seinem Hauptquartier in Enstone beitragen.



In Wahrheit aber ist Colapinto vor allem Druckmittel auf den jungen Australier Jack Doohan, sollten die Ergebnisse gemessen an Pierre Gasly nicht reichen. Es gilt als beschlossene Sache, dass Franco Grands Prix fahren wird, die Frage ist nur wann.



Aber auch die Tage von Colapinto bei den Franzosen sind gezählt, wie Williams-Teamchef James Vowles im Rahmen der Präsentation des neuen Rennwagens FW47 bekräftigt hat.



Vowles sagt: «Der Grund, warum wir Franco an Alpine ausgeliehen haben, ist ja, dass ich wollte, dass er in den Jahren 2025 oder 2026 Rennen fahren kann. Die beste Chance, die er hat, war Alpine. Und ich meine das nicht abschätzig gegenüber Stammfahrer Jack Doohen, ich hoffe, Jack ist dort erfolgreich.»



«Aber letztlich ist Franco mein Fahrer, den ich wieder im Auto sehen möchte. Nach einer gewissen Zeit wird Colapinto zu Williams zurückkehren. Die Dauer ist nicht in Stein gemeisselt, aber ich kann bestätigten, dass er zu Williams zurückkehren wird.»



Das würde bedeuten: Für Alex Albon oder Carlos Sainz ginge Ende 2026 die Zeit bei Williams zu Ende.







