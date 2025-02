London: 15.000 Fans feiern Verstappen, Hamilton & Co.

​Das gab es in dieser Form noch nie: Bei einem Anlass vor Formel-1-Fans in der Londoner O2-Arena stellen die zehn GP-Rennställe die Lackierungen ihrer Rennwagen vor. Was sonst noch alles geboten wird.

An diesem 18. Februar 2024 passiert etwas, das es zuvor in 75 Jahren Formel 1 noch nie gegeben hat: Bei einem gemeinsamen Anlass werden die zehn Rennställe und die 20 GP-Fahrer der Saison 2025 zu sehen sein, die Teams enthüllen dabei die Lackierungen ihrer Rennwagen – aber nicht alle zeigen bereits ihre 2025er Autos.

Die Veranstaltung in der Londoner O2-Arena heisst «F175», die mehr als 15.000 Eintrittskarten waren in knapp einer halben Stunde verkauft.

Vor der zweistündigen Show, die zu mitteleuropäischer Winterzeit um 21.00 Uhr beginnt, wird es einen roten Teppich geben, wo die Fans bereits Fahrer, Teamchefs und VIP treffen können.

Durch das Programm führt der Schauspieler und Comedian Jack Whitehall, flankiert von der Mannschaft von F1TV, Laura Winter, Ariana Bravo und Lawrence Barretto.



Zur Auflockerung werden diese Künstler Musik machen: Country-Sänger Kane Brown, mgk (Machine Gun Kelly), Take That und Are We Dreaming von Brian Tyler.



SPEEDWEEK.com wird die Show heute Abend hier zeigen, via YouTube-Kanal der Formel 1.



Die zehn Rennställe werden der Reihe nach präsentiert, samt Gesprächen mit Teamchefs und den Piloten. Jedes Team hat sieben Minuten Zeit, angefangen wird mit dem WM-Letzten von 2024, also Sauber, gefolgt von Williams, den Racing Bulls, Haas, Alpine, Aston Martin, Mercedes, Red Bull Racing, Ferrari, schliesslich der Sieger im Konstrukteurs-Pokal, McLaren.



Den Rennställen ist es erlaubt, eigene Fahrzeugvorstellungen durchzuführen. So präsentierte Williams am 14. Februar (aber nicht in der 2025er Lackierung), McLaren und Haas hatten ihre Autos bereits in Silverstone auf der Bahn, für einen ersten Funktionstest. Ferrari wird den SF-25 von Lewis Hamilton und Charles Leclerc am 19. Februar in Maranello präsentieren.



Die Show in London wird zum ersten öffentlichen Auftritt von Lewis Hamilton für Ferrari, nach privaten Testfahrten in Fiorano und auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.





Formel-1-Präsentationen 2025

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat