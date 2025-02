WM-Chancen Lewis Hamilton (Ferrari): Brutales Urteil

​Die GP-Fans warten gespannt auf die grosse Formel-1-Show von London, die Wintertests und dann den WM-Auftakt in Australien (16. März). Zu Lewis Hamilton im Ferrari gibt es verblüffende Zahlen.

Kein Zweifel, die Briten sind wettverrückt: Dutzende von Buchmachern werben in Grossbritannien um Kunden, und auch in der Formel 1 kann auf fast alles eine Wette gesetzt werden.

Vor der Formel-1-Sause in London vom 18. Februar (alle Teams stellen die Lackierungen ihrer 2025er Autos vor), vor dem Beginn der Wintertests (26. Februar) und vor dem ersten Grand Prix der Saison in Melbourne/Australien (16. März) wird natürlich auch auf der Insel hitzig darüber spekuliert, was wir von Lewis Hamilton im Ferrari erwarten dürfen.

Kann der erfolgreichste Formel-1-Fahrer im erfolgreichsten Rennstall der Königsklasse wirklich seinen 8. WM-Titel holen? Mit diesem Rekord (ein Titel mehr als Michael Schumacher) wäre Lewis der erste Fahrer über 40, der sich zum Champion macht seit Jack Brabham 1966.

Aber glauben die Briten wirklich daran, dass Lewis Hamilton 2025 Weltmeister wird und Fahrer wie Lando Norris (McLaren) oder Max Verstappen hinter sich lassen kann? Was sagen die Quoten der Buchmacher?

Hier die gegenwärtigen Zahlen einiger Wettbüros, immer mit den bestgesetzten vier Fahrern.





Quoten auf Formel-1-Weltmeister 2025

Oddschecker

Lando Norris 5/2

(auf Einsatz 2 des Wettenden werden 5 ausbezahlt)

Max Verstappen 11/4

Charles Leclerc 5/1

Lewis Hamilton 7/1



bet365

Norris 15/8

Verstappen 2/1

Leclerc 9/2

Hamilton 13/2



Betrified

Norris 9/4

Verstappen 5/2

Leclerc 9/2

Hamilton 9/2



motorcyclesports

Norris 9/4

Verstappen 5/2

Leclerc 4/1

Hamilton 11/2



sportsbook

Norris 2,7/1

Verstappen 2,7/1

Leclerc 3,5/1

Hamilton 5,5/1



nxtbets

Norris 1,8/1

Verstappen 2,25/1

Leclerc 4,5/1

Hamilton 6/1



Betfair

Norris 2,25/1

Verstappen 2,5/1

Leclerc 4/1

Hamilton 5,5/1



Fazit: Das Bild variiert nur im Detail. Bei so gut wie allen Buchmachern (auch über jene hinaus, die wir hier zitiert haben) gilt McLaren-Fahrer Lando Norris als WM-Favorit, vor Max Verstappen (Red Bull Racing).



Es ist aber doch ein wenig verblüffend, dass ausgerechnet in Grossbritannien die führenden Wettbüros Leclerc den WM-Titel 2025 eher zutrauen als Hamilton.