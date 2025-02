Formel-1-Überraschungssieger? Das sagt Lando Norris

Die Formel-1-Saison wird spannend, darin sind sich die GP-Stars und Experten der Königsklasse einig. Wie sich die hohe Leistungsdichte auf die GP-Siege auswirken wird, verriet Lando Norris in London.

In diesem Jahr werden die Formel-1-Stars zum letzten Mal mit der diesjährigen Fahrzeuggeneration ausrücken. Entsprechend hoch ist die erwartete Leistungsdichte, und deshalb könnte es in diesem Jahr zum einen oder anderen Überraschungssieg kommen, wie Lando Norris betont.

Der McLaren-Star erklärte im Rahmen der Formel-1-Show in der O2-Arena in London: «Das Feld rückt mit jedem Jahr, in dem die Regeln weitestgehend stabil bleiben, näher zusammen. Das war schon immer so. Und im vergangenen Jahr war die Leistungsdichte schon sehr hoch.»

«Das Mittelfeld rückte näher an die Top-4-Teams heran und ich denke, in diesem Jahr wird das noch mehr der Fall sein», sagte der 25-Jährige voraus, der damit rechnet, dass in diesem Jahr nicht nur die Fahrer der vier Top-Teams eine Chance auf einen GP-Sieg haben werden.

«Gut möglich, dass wir in diesem Jahr nicht nur Fahrer von McLaren, Ferrari, Red Bull Racing oder Mercedes auf dem höchsten Podesttreppchen sehen werden. Und für die Formel 1 und die Fans ist das natürlich eine gute Sache», ist sich der WM-Zweite des Vorjahres sicher.

In dieser Hinsicht sei die grosse Regeländerung, die 2026 umgesetzt wird, bedauerlich, erklärte Norris: «Es ist schade, dass sich 2026 alles ändern wird, denn ich erwarte in diesem Jahr eine gute Saison und einen harten Kampf für uns alle. Ich freue mich darauf, nicht nur gegen die üblichen Gegner zu kämpfen.»

