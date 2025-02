Gerücht um Milliardenangebot: Max Verstappen reagiert

Max Verstappen stand zusammen mit seinem neuen Teamkollegen Liam Lawson und Teamchef Christian Horner in London im Rampenlicht

Die Formel-1-Gerüchteküche brodelt auch in dieser Winterpause: Die Berichte über ein Milliarden-Angebot, das Max Verstappen von Aston Martin bekommen haben soll, machte die Runde. Was sagt der Champion dazu?

Im vergangenen Jahr sorgte der angekündigte Team-Wechsel von Lewis Hamilton für ein lautes Rauschen im Formel-1-Blätterwald, in dieser Winterpause war es ein Bericht der britischen Boulevardzeitung «The Daily Mail», der grosse Aufmerksamkeit auf sich zog. In diesem wurde behauptet, dass Aston Martin dem vierfachen Weltmeister ein lukratives Angebot von umgerechnet rund 1,2 Mia. Euro gemacht habe, um den Red Bull Racing-Star an sich zu binden.

Das Team aus Silverstone reagierte umgehend und dementierte die Geschichte entschieden, dennoch war das Gerücht um ein Milliarden-Angebot auch noch in der Pressekonferenz vor der Formel-1-Show in London wieder ein Thema. Denn im Rahmen der grossen Veranstaltung, in der alle zehn Teams ihre Lackierung für die kommende Saison enthüllten, wurde Verstappen auf die entsprechenden Schlagzeilen angesprochen.

Der Champion erklärte, dass da von einer ganzen Menge Geld die Rede war, und stellte im gleichen Atemzug klar: «Ganz ehrlich, das war mir neu, als ich es gelesen habe.» Kontakt zwischen dem 27-Jährigen und der Mannschaft von Mode-Milliardär Lawrence Stroll gab es schon, räumte der 63-fache GP-Sieger ein. Dabei ging es aber nicht um die Formel 1.

Vielmehr verhandelte Verstappen für sein GT3-Team, wie er betonte. «Der einzige Kontakt, den ich mit ihnen hatte, betraf die GT3 für dieses Jahr. Dabei ging es nicht darum, dass ich selbst fahre, sondern darum, dass ich mein eigenes Team gründe. Da muss man natürlich einige Dinge regeln», erläuterte der 112-fache GP-Podeststürmer.

Formel-1-Präsentationen 2025

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat