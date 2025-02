Aston Martin: Andy Cowell will WMs in Serie gewinnen

Heute Abend präsentiert Aston Martin den neuen Boliden für 2025. Der neue Teamchef Andy Cowell ruft vorher große Ziele aus – nicht nur eine WM, sondern: «Wir würden gerne Meisterschaften in Folge gewinnen.»

Große Ziele bei Aston Martin!

Am heutigen Sonntagabend um 18 Uhr stellt Aston Martin offiziell den neuen Boliden für 2025 virtuell vor, wird ihn am Montag (24. Februar) in Bahrain erstmals ausfahren. Bei der Launch-Veranstaltung in London Anfang der Woche hatte das Team bereits die Lackierung gezeigt.

Der neue Teamchef Andy Cowell auf eine Frage nach den Fahrern Alonso und Stroll: «Wir sind wirklich glücklich, Lance und Fernando mit so viel Erfahrung zu haben. Wir haben langfristige Verträge. Die wichtigste Aufgabe für dieses Team ist es, einen schnellen Rennwagen zu bauen. Das haben wir letztes Jahr nicht geschafft, und deshalb stehen sie unter großem Druck der Medien. Der Druck sollte in unsere Richtung kommen. Wir haben die Aufgabe, ein schnelles Rennauto zu bauen, und ich bin mir absolut sicher, dass sie das auch schaffen werden.»

Gegenüber Sky UK wurde Cowell noch etwas deutlicher: «Wir arbeiten außerordentlich hart daran, den Rennwagen zu unserem Hauptschwerpunkt zu machen, um als ein Hochleistungsteam zusammenzuarbeiten. Wir glauben, dass wir durch diese Arbeitsweise immer schneller werden.»

Cowell: «Wir wollen Rennen gewinnen, wir wollen Meisterschaften gewinnen, wir möchten, dass unsere Fahrer in der Fahrerwertung den ersten und zweiten Platz belegen, und wir würden gerne Meisterschaften in Folge gewinnen.» Im englischen Original: back-to-back championships. Cowell: «Das ist der Traum: Dass das grüne Auto die Zielflagge als erstes sieht und das ein Rennen nach dem anderen.»

Cowell: «Aber wir sind realistisch und wissen, dass unsere Gegner außergewöhnlich stark sind. Deshalb müssen wir uns hohe Ziele setzen, sowohl in Bezug auf die Leistung als auch auf die Zeit, in der wir sie erreichen, und dürfen keine Lücken lassen und auf unserem Weg keine Reue haben.»

Cowell hatte zu Jahresbeginn bei Aston Martin Mike Krack als Teamchef beerbt. Der bisherige Gruppen-CEO, der von Mercedes gekommen war, löst den Luxemburger ab. Krack ist künftig Chief Trackside Officer und Cowell unterstellt.

Formel-1-Präsentationen 2025

23. Februar, 18 Uhr: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain

Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island

* GP-Wochenende im Sprintformat