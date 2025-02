GPDA: Carlos Sainz ersetzt Sebastian Vettel

Carlos Sainz wird neuer Direktor der Fahrer-Gewerkschaft GPDA. Der Spanier folgt damit auf Sebastian Vettel, der das Amt nach seinem Karriere-Ende abgibt. Sainz wird zusammen mit u.a. Russell und Wurz arbeiten.

Sainz für Vettel!

So lautete der Wechsel schon 2021 bei Ferrari – und nun auch bei der Fahrer-Gewerkschaft GPDA. Die Grand Prix Drivers Association teilte am Sonntag mit, dass ab sofort Carlos Sainz jr. leitendes Mitglied der Organisation sein wird. Der Spanier wird sich neben George Russell, Anastasia Fowle und dem Vorsitzenden Alex Wurz für die Interessen der Fahrer einsetzen.

Der jetzige Williams-Pilot Sainz folgt damit auf Sebastian Vettel, dessen Platz in der GPDA nach seinem Karriere-Ende frei ist. Die GPDA besteht nun also aus dem Vorsitzenden Wurz und den drei Direktoren Russell, Sainz und Fowle.

Sainz wird in der Mitteilung der GPDA wie folgt zitiert: «Ich bin leidenschaftlich in Bezug auf meinen Sport und denke, wir Fahrer haben die Verantwortung, alles zu tun, was wir können, mit den Stakeholdern zusammenzuarbeiten, um den Sport in verschiedenen Aspekten voranzubringen. Ich bin also sehr glücklich und stolz, meinen Teil beizutragen, indem ich die Rolle des Direktors in der GPDA übernehme.»

Der Vorsitzende Alex Wurz sagt: «Wir freuen uns sehr, Carlos als GPDA-Direktor willkommen zu heißen. Er ist schon mehrere Jahre ein aktives und engagiertes Mitglied in der GPDA gewesen, und wie schätzen sein Engagement sehr, diese wichtige Position einzunehmen.»

Die GPDA setzt sich für die Interessen der Fahrer ein. Ursprünglich ging es dabei seit der Gründung in den 1960er-Jahren und vor allem nach den tödlichen Unfällen von Roland Ratzenberger und Ayrton Senna 1994 um Sicherheitsbelange. Die GPDA setzt sich aber auch darüber hinaus für die Belange der Fahrer ein – jüngst auch in den Diskussionen mit FIA-Präsident Ben Sulayem rund um die kontroverse Thematik der Fluchwörter.

