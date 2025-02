Neue Aerodynamik! Das ist der Aston Martin AMR25

Aston Martin hat am Sonntagabend offiziell den neuen Boliden für die Saison 2025 vorgestellt. Der AMR25 überrascht mit einer überarbeiteten Aerodynamik. Was das neue Konzept bewirken soll…

Das ist der neue Aston-Martin-Bolide für die Saison 2025!

Das Team aus dem britischen Silverstone hat am Sonntagabend seinen neuen Rennwagen AMR25 vorgestellt. Die deutlichsten Veränderungen im Vergleich zum Vorgänger sind an den Front- und Heckflügeln, den Seitenkästen, der Motorabdeckung und dem Unterboden erkennbar.

Laut Team soll der Bolide so gutmütiger, besser fahrbar und berechenbarer werden als sein Vorgänger. Damit soll das Selbstbewusstsein der Fahrer im Auto gestärkt werden.

Das erste Mal auf der Rennstrecke ist der AMR25 am Montag in Bahrain, wenn das Team einen Filmtag absolviert. Die Stammpiloten Fernando Alonso und Lance Stroll sitzen dann am Steuer. Ab Mittwoch steigen auf dem Bahrain Internation Circuit in Sakhir dann auch die regulären Wintertests mit den ersten offiziellen TV-Bildern.

Top-Transfer Adrian Newey (kam von Red Bull Racing) darf nach einer Übergangsphase erst im März einsteigen. Der Star-Designer durfte also noch nicht seine Spuren am neuen Aston-Martin-Boliden hinterlassen – ist gedanklich aber mit Sicherheit schon voll bei seinem neuen Projekt dabei. Fernando Alonso hatte aus den Hoffnungen, die in Newey ruhen, keinen Hehl gemacht: «Adrian Newey wird immer mehr Einfluss auf ein Team und seinen Erfolg haben als jeder Fahrer.»

Der neue Teamchef Andy Cowell Andy Cowell sagte über den neuen Boliden: «Ich freue mich darauf, dass die Saison beginnt und der AMR25 morgen in Bahrain auf die Strecke geht. Das ist der Höhepunkt der enormen harten Arbeit und des Engagements auf dem AMR Technology Campus. Wir alle sind von der DNA von Aston Martin inspiriert und streben unermüdlich nach Exzellenz, sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke.»

Cowell: «Bei dem diesjährigen Auto haben wir die Lehren und das Feedback aus der letzten Saison berücksichtigt. Wir haben uns darauf konzentriert, ein Auto zu entwickeln, das für Lance und Fernando besser zu fahren ist, und wir haben uns sehr bemüht, es gutmütiger zu machen. Wir erwarten, dass es in Australien von Anfang an ein enges und wettbewerbsintensives Feld geben wird, daher wissen wir, dass es nicht einfach werden wird. Unsere Ziele sind realistisch, wenn man bedenkt, wie wir uns in allen Bereichen kontinuierlich verbessern können, insbesondere da wir, wie alle Teams, uns einer grundlegenden Überarbeitung der Vorschriften im Jahr 2026 nähern.»

Formel-1-Präsentationen 2025

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain

Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island

* GP-Wochenende im Sprintformat