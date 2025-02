Ocon: Bearman-Entdeckung durch kaputtes Lenkrad

Esteban Ocon und Rookie Oliver Bearman sind in der kommenden Saison Teamkollegen. Der Franzose verrät, wann ihm Bearman das erste Mal aufgefallen ist und warum der junge Brite ihn beeindruckt hat.

Kommende Saison tritt Haas mit einer komplett neuen Fahrerpaarung an: Esteban Ocon und Oliver Bearman. Ein Rookie und ein Rennsieger.

Vor Beginn der neuen Saison verrät Esteban Ocon, dass er die Karriere seines neuen Kollegen schon seit dessen Zeit in der Formel 2 verfolgt hat – und ihn ein Rennwochenende des Nachwuchsfahrers nachhaltig beeindruckt hat.

Ocon über Bearman: «Er ist ein toller junger Fahrer. Ich habe seine Karriere seit der Formel 2 verfolgt.»

Das erste Mal aufgefallen ist ihm sein neuer Teamkollege 2023: «Bei der Pole-Runde in Baku vor ein paar Jahren mit dem schiefen Lenkrad. Alle dachten, die Session wäre für ihn vorbei, aber er hat trotzdem die Pole-Position geholt. Jeder hat da glaube ich gemerkt, wie schnell er ist.»

Was war passiert? Bearman hatte da mit seinem Prema-Boliden die Mauer touchiert, seine Lenkung ging dabei kaputt und war permanent eingeschlagen – doch der junge Brite holte sich spektakulär die Pole. Danach funkte er überglücklich: «Das war die gruseligste Runde meines Lebens.»

Bearman konnte sich an die Widrigkeiten anpassen und war trotz allem erfolgreich. Ein Talent, das ihm auch bei seinen Einsätzen in der Formel 1 im Jahr 2024 half: In Saudi-Arabien (im Ferrari), Aserbaidschan und Brasilien (im Haas) fuhr er in seiner Funktion als Ersatzfahrer jeweils die GPs.

Ocon lobt den Rookie: «In der Formel 1 hat er sich extrem schnell angepasst. Er wird dieses Jahr über sehr schnell sein. Ich hoffe, dass wir das Team gemeinsam einen Schritt weiterbringen können.»

