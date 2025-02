Plötzlich dunkel! Stromausfall bei F1-Test in Bahrain

Pierre Gasly in seinem Alpine in einer dunklen Garage

Mitten in der zweiten Session des ersten Testtages war in Bahrain plötzlich der Strom weg! Die gesamte Rennstrecke war dunkel, Teams arbeiteten mit Taschenlampen. Was die Ursache gewesen ist...

«It’s lights out and away we go!»

Die Lichter der Startampel gehen aus, das Rennen startet – so geht normalerweise in der Formel 1 das Rennen los. Bei den Wintertests in Bahrain gingen auch die Lichter aus – doch dann stand erst mal alles still. Für mehr als eine Stunde.

Die Rennstrecke teilte inzwischen mit: «Heute um ca. 17.00 Uhr führte ein Stromausfall, der durch ein externes Umspannwerk verursacht wurde, zu einer Unterbrechung.»

Ungefähr zur Halbzeit der Nachmittags-Session bei den Bahrain-Tests und mit noch einer Stunde und 55 Minuten auf der Uhr fiel plötzlich an der gesamten Strecke der Strom aus! Die Streckenposten schwenkten die rote Flagge, alle Fahrer fuhren in die Boxengasse – und wunderten sich dort über Dunkelheit.

Stromausfall an der Strecke in Bahrain!

An der gesamten Strecke, in den Garagen, im Fahrerlager und auch im Media Center war plötzlich der Strom weg. Nur ausgerechnet die Startampeln, eine Leuchtreklame und wenige Sicherheitslichter brannten noch.

In den Garagen holten die Mechaniker schnell Taschenlampen raus, um die Autos in Empfang zu nehmen. Das Flutlicht auf der Strecke – komplett aus, die Session aus Sicherheitsgründen unterbrochen.

George Russell sagte bei F1TV: «Ich bin dann zurück an die Box gefahren und es war plötzlich recht dunkel. Ich dachte schon, dass ich mein Visier wechseln muss. Dann habe ich gemerkt, dass überall der Strom ausgefallen ist.»

McLaren holte einen Generator herbei, mit Notstromaggregaten wurden einige Garagen notdürftig mit Strom versorgt, bei anderen blieb es dunkel.

Glück im Unglück: Der Stromausfall ereignete sich um 17 Uhr Ortszeit, als es zwar schon dämmerte, aber noch ausreichend Tageslicht war, sodass die Fahrer auch ohne Flutlicht sicher in die Garagen fahren konnten. Sonnenuntergang war 17:38 Uhr.

Um 17:29 Uhr Ortszeit ging dann nach gut 20 Minuten komplettem Stromausfall (noch im Dämmerlicht) plötzlich in den Garagen wieder das Licht an. Draußen auf der Strecke gingen auch wieder einige Flutlichter an – aber noch lange nicht alle. Die Session blieb unterbrochen.

Eine Dreiviertelstunde nach Beginn des Stromausfalls leuchteten die Lichter auf der Start-Ziel-Gerade wieder – draußen auf der Strecke blieb es teilweise aber dunkel. Mit Einsetzen der Dunkelheit begann es dann auch noch leicht zu regnen.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagte gegenüber Sky UK, dass es ein größerer Stromausfall sei, der nicht nur die Strecke erwischt habe. Möglicherweise verliere man keine Fahrtzeit, weil man diese später ranhängen könne. Eine offizielle Mitteilung dazu gab es noch nicht.

Gut eine Stunde nach Beginn des Stromausfall fuhr dann das Safety-Car der Strecke raus, es wurde nur noch die gelbe Flagge geschwenkt. Die FIA teilte mit, die Systeme und Lichter rund um die Strecke seien auf dem Weg zurück in die Normalität.

Um 18:10 Uhr Ortszeit ollten dann nach über einer Stunde Unterbrechung wieder die Autos – bei Flutlicht.