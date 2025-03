Ecclestone: Max Verstappen holt den Titel, wenn…

Ex-Formel-1-Chef Bernie Ecclestone hat sich vor dem Start der Saison 2025 mit einer Titel-Prognose zu Wort gemeldet. Der Brite glaubt an einen weiteren WM-Titel für Max Verstappen – unter einer Bedingung.

Bernie Ecclestone traut Max Verstappen den fünften WM-Titel in Serie zu – wenn eine Sache passt!

Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagte der frühere Formel-1-Chef mit Blick auf die neue Saison: «Ich freue mich, dass die WM so offen ist. Ich glaube, aber dass Max trotzdem gewinnen wird.»

Die Begründung des 94-Jährigen: «Es gibt keinen Grund, warum er es nicht tun sollte. Wenn er die Ausrüstung hat, gibt es natürlich keine Diskussion über ihn. Es wäre eine definitive Sache. Wenn das Auto es hergibt, wird er den Job erledigen.»

Sollte Max Verstappen mit Red Bull Racing 2025 ebenfalls den Titel holen, wäre es sein fünfter in Serie. Das schaffte bislang nur Michael Schumacher von 2000 bis 2004. Aktuell ist Verstappen mit Sebastian Vettel gleichauf, der von 2010 bis 2013 vier Titel in Serie holte.

Nach der engen Saison 2021 erlebte Red Bull Racing zwei dominante Jahre. 2024 rückte das Feld im dritten Jahr des stabilen Reglements (gilt seit 2022) enger zusammen. Am Ende holte McLaren den Konstrukteurs-Titel, Max Verstappen im Boliden von Red Bull Racing die Fahrer-WM.

Die am 16. März in Melbourne beginnende neue Saison dürfte so eng werden wie lange nicht. Im vierten Jahr mit nahezu identischen Regeln sind die Autos noch näher beieinander. Die Chance also, dass der Fahrer wieder den Unterschied macht?

Ecclestones Tipp für die Fahrer-WM jedenfalls deutet darauf, dass nicht das stärkste Auto, sondern der stärkste Fahrer den Titel holen könnte. Er sieht nämlich nicht Red Bull Racing vorn. Ecclestone: «Man muss natürlich an McLaren denken. Ich würde gern Ferrari gewinnen sehen.»

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island

* GP-Wochenende im Sprintformat