Ex-Chefin: Sainz/Williams eine «brillante Geschichte»

Ex-Teamchefin Claire Williams zeigte sich begeistert über den Wechsel von Carlos Sainz zu Williams. Die Britin verriet: Sie hat lange selbst versucht, den Spanier zum Traditionsteam zu locken.

Mit Carlos Sainz ist dem Williams-Team ein ziemlicher Top-Transfer gelungen. Zumindest im ersten (nicht repräsentativen) Zeitenranking der Formel 1 bei den Wintertests in Bahrain fuhr der Spanier die Bestzeit.

Claire Williams war lange Teamchefin bei Williams. Die Britin sagt jetzt bei formula1.com: «Die Geschichte Carlos Sainz zu Williams ist eine brillante Geschichte.»

Und Williams verrät: «Ich habe eine Weile versucht, mit Carlos zu verhandeln, damit er zum Team kommt, als ich es geleitet habe. Jetzt sind zehn Jahre vergangen und er hat es endlich dorthin geschafft.»

Carlos Sainz musste zu Beginn der vergangenen Saison gezwungenermaßen auf Jobsuche gehen: Der Spanier muss 2025 bei Ferrari für Lewis Hamilton Platz machen, sein Vertrag bei der Scuderia Ferrari wurde nicht verlängert. Nach langem Hin und Her, Gesprächen mit u.a. Audi und Alpine landete er bei Williams.

Die frühere Teamchefin von Williams, Claire Williams, ist in Staffel 7 Expertin in der Netflix-Serie Drive to Survive. Williams über ihre Rolle und den prominenten Fahrerwechsel: «Zu wissen, welchen Einfluss jemand wie Carlos Sainz bei Williams haben wird, ist schön, und ich freue mich, dass ich dazu etwas beitragen kann.»

Williams erklärt ihre Rolle in der TV-Show: «Durch meine Teilnahme an Drive to Survive konnte ich eine Verbindung aufrechterhalten, aber eine, bei der ich auf Distanz bin. Meine Zeit in der Formel 1 ist vorbei. Ich leitete Williams – das war meine Familie und das Team meines Vaters. Diese Ära ist vorbei.»

Claire Williams verließ im Herbst 2020 ihr Familienteam, das von ihrem Vater Sir Frank Williams gegründet worden war. Das Team wurde verkauft, neuer Teamchef ist James Vowles. Mit ihrer Kommentatorenrolle nun immerhin ein Teilcomeback.

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island

* GP-Wochenende im Sprintformat