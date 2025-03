Norris & Piastri (McLaren): Tiefstapeln in Australien

​Lando Norris kommt als Sieger des Abu Dhabi-GP und WM-Zweiter 2024 nach Australien, Oscar Piastri tritt in seiner Heimatstadt an. Was die zwei Rennfahrer über die Erfolgsaussichten mit McLaren sagen.

Wenn die Nase von Dr. Helmut Marko das richtig gewittert hat, dann wird das für die Gegner von McLaren in Australien ganz, ganz schwierig. Der Motorsportberater von Red Bull hat festgehalten: «McLaren war bei den Wintertests sehr schnell. In den Dauerläufen mussten Norris und Piastri mit viel Benzin an Bord fahren, da waren sie dennoch um eine Sekunde schneller. Wenn sie diesen Speed in Australien umsetzen, dann gibt das einen Doppelsieg für McLaren.»

Natürlich spielen die von den meisten Formel-1-Kennern favorisierten McLaren-Fachleuten das alles herunter. Entweder es wird tiefgestapelt oder die Favoritenrolle totgeschwiegen.

Teamchef Andrea Stella sagt: «Jeder bei McLaren hat über den Winter hart gearbeitet, um für eine Saison bereit zu sein, die schwierig wird und unwägbar. Der Albert Park Grand Prix Circuit bietet den Fans in der Regel guten Rennsport, wir sind bereit.»



WM-Favorit Lando Norris meint: «Melbourne ist eine besondere Strecke für mich, denn hier habe ich 2019 mein GP-Debüt mit McLaren gegeben. Diese Strecke war in der Vergangenheit gut zu uns, und hoffentlich haben wir unseren Schwung von Ende 2024 in dieses Jahr mitgenommen. Wir hatten einen produktiven Wintertest, aber wir werden nicht wissen, wo wir stehen – bis zum Qualifying am Samstag.»



«Ich schätze, das wird eine sehr spannende Saison mit Rennen, die heiss umkämpft sind. Die Leistungsdichte im Feld ist hoch, was es hoffentlich für alle Fans spannend macht.»



Und Lokalheld Oscar Piastri fügt hinzu: «Die Unterstützung, die ich in meiner Heimatstadt Melbourne erhalte, ist phänomenal, und es fühlt sich immer noch etwas unwirklich an, wenn so viele Fans meinen Namen brüllen. Diese positive Energie bedeutet mir sehr viel, und deshalb ein grosses Dankeschön an alle, die mich anfeuern.»



«Ich bin natürlich ein wenig voreingenommen, aber die Atmosphäre im Albert Park ist einfach überragend, und da es dieses Mal wieder der Saisonauftakt ist, wird die Stimmung sicher bombastisch. Ich werde versuchen, mein Land stolz zu machen.»